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ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб
у статті 26: у частині першій: в абзаці першому:
третє речення викласти в такій редакції: "Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може становити менше 600 тисяч гривень і може бути збільшена за рішенням адміністративної ради Фонду";
Amethyst написав:Чото Аккорд молчит, я жду у них НовыхГрошей на 3 мес под 20%
Акорд має переважаня в 1,4 овдп над рефінансом.
сюда я точно не полезу
Так це ж навпаки добре коли овдп більше за рефінанс, значить зможе віддавати рефінанс гасячи овдп. Та і дах в банки у вигляді послиці в США. Хоча діло смаку. Гривня зараз в будь-якому випадку це ризик як і валюта в банку.