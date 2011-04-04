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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1491149214931494

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 144
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
42
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
12%
17
Користуюся одним
12%
17
В жодному
11%
16
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:22

  Investor_K написав:Что предпочесть -, условно 17-18% на 3 месяца или чисто в бакс?

Залежить від потрфелю. У мене 50% гривня, 25% валюта, 25% крипта. Пропорції кожен вибирає під себе по співвідношенню страх-гусарство.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:46

  Investor_K написав:Что предпочесть -, условно 17-18% на 3 месяца или чисто в бакс?


50% гривня
50% валюта (долар, євро)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:52

  Успіх написав:Так 600К наче почне діяти з нового 2023 року?
Ні?

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2180-20#Text
Документ 2180-IX, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.04.2022

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб

8) у статті 26:
у частині першій:
в абзаці першому:

третє речення викласти в такій редакції: "Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може становити менше 600 тисяч гривень і може бути збільшена за рішенням адміністративної ради Фонду";
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 11:16

  greenozon написав:
  Investor_K написав:Что предпочесть -, условно 17-18% на 3 месяца или чисто в бакс?


50% гривня
50% валюта (долар, євро)

Зима близько.
Рекомендував би подумати про забезпечення життєдіяльності при можливих форс-мажорах.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 11:29

Шановний Amethyst!
Ви чекаєте пропозицію під 20%, але однаково обираєте валюту?

  Amethyst написав:Чото Аккорд молчит, я жду у них НовыхГрошей на 3 мес под 20%



  Amethyst написав:
  Investor_K написав:Что предпочесть -, условно 17-18% на 3 месяца или чисто в бакс?

бакс
V2
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:12

  Shaman написав:
  Ой+ написав:
  Amethyst написав:Чото Аккорд молчит, я жду у них НовыхГрошей на 3 мес под 20%

Акорд має переважаня в 1,4 овдп над рефінансом.

сюда я точно не полезу :D

Так це ж навпаки добре коли овдп більше за рефінанс, значить зможе віддавати рефінанс гасячи овдп. Та і дах в банки у вигляді послиці в США. Хоча діло смаку. Гривня зараз в будь-якому випадку це ризик як і валюта в банку.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 14:05

  V2 написав:Шановний Amethyst!
Ви чекаєте пропозицію під 20%, але однаково обираєте валюту?

  Amethyst написав:Чото Аккорд молчит, я жду у них НовыхГрошей на 3 мес под 20%



  Amethyst написав:
  Investor_K написав:Что предпочесть -, условно 17-18% на 3 месяца или чисто в бакс?

бакс

Ну я виходив з того, що раз запитують, то долярів немає, а треба щоби обов'язково були.
А для себе я більше не "чекаю", а "очікую". Мені треба кудись пристроїти 20..30К на хлєбушєк та на погашення поточних кредиток у розстрочках. Зараз воно розпихано у Ідеї (під 7%), Аліку(~11.24%), Роялю у ВК (6%)
А таак капітал перевів у доляри і кріпту.. ну і грн (десь 80/10/10) і живемо на дві зарплати -- поки платять.
От думаю ще кріпти прикупити -- на падіннні, бо доляр чуток підріс, але дружина іншої думки :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 14:36

  Ой+ написав:
  greenozon написав:
  Investor_K написав:Что предпочесть -, условно 17-18% на 3 месяца или чисто в бакс?


50% гривня
50% валюта (долар, євро)

Зима близько.
Рекомендував би подумати про забезпечення життєдіяльності при можливих форс-мажорах.

Заплатити за тепло та горячу воду, опалення та електроенергію наперед?
Investor_K
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