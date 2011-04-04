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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1492149314941495

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 144
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
42
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
12%
17
Користуюся одним
12%
17
В жодному
11%
16
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 16:16

Спорт раздуплился
см. viewtopic.php?p=5445369#p5445369
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 07:55

  Goodman написав:
  Investor_K написав:Может, в глобус до фондв (600000) есть смысл влиться?

мониторинг защемит.
в "их" схемах должни бить бездоганно чисті гроші, а то в НБУ розрив шаблона буде.
пробіжіться по Фінансовому мониторингу в букві закону і не найдете там свої 600к.


До 400 можно без финмона.
400-600 надо подтверждающие доки
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 08:01

  Shaman написав:
  wtf написав:
  Shaman написав:АТ "КІБ" 59%

а можно ссылку на ту таблицу?

ссылка на исходные данные
https://bank.gov.ua/files/stat/aggregation_2022-05-01.xlsx

расчет уже делал я. если у нас с вами не сойдется, то давайте сверимся - чтобы не наезжать друг на друга понапрасну :D

повторюсь - я брал данные только по грн. с учетом иностранной валюты цифры будут чуть другие. ИМХО, так ближе к правде.
с учетом валюты АТ "КІБ" - 52%.

и если интересует конкретный банк, то еще есть ОСВ - но там реальная простыня :)


Да все верно. Я тоже такую таблицу сделал.
Зображення

Желтым цветом - банки которые подняли ставки !
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 09:15

Подскажите какие суммы платежей по реквизитам должны быть, чтобы фин.мон не задавал лишних вопросов?
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 09:41

  vitaliian написав:
  Amethyst написав:Нацбанк «надрукував» за день 70 млрд грн для бюджету
https://finclub.net/ua/news/nbu-nadrukuvav-za-den-70-mlrd-hrn-dlia-biudzhetu.html

НБУ сьогодні, 9 червня, викупив військових ОВДП на 70 млрд грн.
З початку війни НБУ сумарно викупив вже 190 млрд грн ОВДП (120 млрд грн до цього дня під 11% річних).

осенью увидим курс под 50


это курс на раннюю осень

на позднюю наверное будет другой :lol:
Moneta
 
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  #<1 ... 1492149314941495
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