Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 12 чер, 2022 16:16
Amethyst
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Додано: Пон 13 чер, 2022 07:55
Goodman написав: Investor_K написав:
Может, в глобус до фондв (600000) есть смысл влиться?
мониторинг защемит.
в "их" схемах должни бить бездоганно чисті гроші, а то в НБУ розрив шаблона буде.
пробіжіться по Фінансовому мониторингу в букві закону і не найдете там свої 600к.
До 400 можно без финмона.
400-600 надо подтверждающие доки
Evgeny
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Додано: Пон 13 чер, 2022 08:01
Shaman написав: wtf написав: Shaman написав:
АТ "КІБ" 59%
а можно ссылку на ту таблицу?
ссылка на исходные данные
https://bank.gov.ua/files/stat/aggregation_2022-05-01.xlsx
расчет уже делал я. если у нас с вами не сойдется, то давайте сверимся - чтобы не наезжать друг на друга понапрасну
повторюсь - я брал данные только по грн. с учетом иностранной валюты цифры будут чуть другие. ИМХО, так ближе к правде.
с учетом валюты АТ "КІБ" - 52%.
и если интересует конкретный банк, то еще есть ОСВ - но там реальная простыня
Да все верно. Я тоже такую таблицу сделал.
Желтым цветом - банки которые подняли ставки !
Evgeny
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Додано: Пон 13 чер, 2022 09:15
Подскажите какие суммы платежей по реквизитам должны быть, чтобы фин.мон не задавал лишних вопросов?
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Додано: Пон 13 чер, 2022 09:41
vitaliian написав:
осенью увидим курс под 50
это курс на раннюю осень
на позднюю наверное будет другой
Moneta
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