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V2 написав:Шановний Amethyst! Ви чекаєте пропозицію під 20%, але однаково обираєте валюту?
Amethyst написав:Чото Аккорд молчит, я жду у них НовыхГрошей на 3 мес под 20%
Amethyst написав:
Investor_K написав:Что предпочесть -, условно 17-18% на 3 месяца или чисто в бакс?
бакс
Ну я виходив з того, що раз запитують, то долярів немає, а треба щоби обов'язково були. А для себе я більше не "чекаю", а "очікую". Мені треба кудись пристроїти 20..30К на хлєбушєк та на погашення поточних кредиток у розстрочках. Зараз воно розпихано у Ідеї (під 7%), Аліку(~11.24%), Роялю у ВК (6%) А таак капітал перевів у доляри і кріпту.. ну і грн (десь 80/10/10) і живемо на дві зарплати -- поки платять. От думаю ще кріпти прикупити -- на падіннні, бо доляр чуток підріс, але дружина іншої думки
REA 1109 написав:Подскажите какие суммы платежей по реквизитам должны быть, чтобы фин.мон не задавал лишних вопросов?
Фінмон має право задати питання про будь-яку суму, навіть про 1 коп. Гарантовано вони починаються від 400к грн. На менші суми - залежить від профілю клієнта: до безробітного безхатченка буде більше питань, ніж до зарплатника. Тому, перша лінія оборони - грамотно заповнена анкета.