поскольку все ждут сентябрь чтобы слить валюту можем повторить финт ушами осени 2021 с поправкой на текущий девал. а поздней осенью увидеть 45-60
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:24
Додано: Пон 13 чер, 2022 18:31
Сегодня подняли ставки еще 3 банка
Альянс - 17% - 3 мес
БиС - 17% - 3 мес
Скай - 14% - 3 мес
Примечательно
Форвард - немного снизил ставки.
Альфа, Коминвест,Пивденный ставки пересмотрели, но я не увидел изменений.
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