Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 13 чер, 2022 18:24
Moneta написав:
это курс на раннюю осень
на позднюю наверное будет другой
поскольку все ждут сентябрь чтобы слить валюту можем повторить финт ушами осени 2021 с поправкой на текущий девал. а поздней осенью увидеть 45-60
vitaliian
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:31
Сегодня подняли ставки еще 3 банка
Альянс - 17% - 3 мес БиС - 17% - 3 мес Скай - 14% - 3 мес Примечательно Форвард - немного снизил ставки. Альфа, Коминвест,Пивденный ставки пересмотрели, но я не увидел изменений.
Evgeny
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:38
Итоговая картинка по депозитам
Evgeny
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:56
[url="https://ua.korrespondent.net/business/financial/4485726-nbu-obitsiaie-bilshe-ne-pidnimaty-oblikovu-stavku"]НБУ обіцяє більше не піднімати облікову ставку[/url]
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Додано: Пон 13 чер, 2022 19:11
Evgeny написав:
Форвард - немного снизил ставки.
Куратор?
klug
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Додано: Пон 13 чер, 2022 19:18
Evgeny написав:
Сегодня подняли ставки еще 3 банка
Альянс - 17% - 3 мес
БиС - 17% - 3 мес
Скай - 14% - 3 мес
Примечательно
Форвард - немного снизил ставки.
Альфа, Коминвест,Пивденный ставки пересмотрели, но я не увидел изменений.
Так в депозиты или бакс?
Investor_K
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Додано: Пон 13 чер, 2022 19:59
Evgeny написав:
Сегодня подняли ставки еще 3 банка
Альянс - 17% - 3 мес
БиС - 17% - 3 мес
Скай - 14% - 3 мес
Примечательно
Форвард - немного снизил ставки.
Альфа, Коминвест,Пивденный ставки пересмотрели, но я не увидел изменений.
Форвард - 12 мес.-17%,6 мес.-16%
(бонусные +++)
THB
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Додано: Пон 13 чер, 2022 20:36
THB написав: Evgeny написав:
Сегодня подняли ставки еще 3 банка
Альянс - 17% - 3 мес
БиС - 17% - 3 мес
Скай - 14% - 3 мес
Примечательно
Форвард - немного снизил ставки.
Альфа, Коминвест,Пивденный ставки пересмотрели, но я не увидел изменений.
Форвард - 12 мес.-17%,6 мес.-16%
(бонусные +++)
Где вы такие ставки увидели в Форварде ? Вот ставки с 11 июня.
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /taryf.pdf
Evgeny
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Додано: Пон 13 чер, 2022 20:55
на год 8,5+8,5 то 17 такие получится.
А на полгода только ++ то хз. Разве что новые правила.
Ромасик
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Додано: Пон 13 чер, 2022 23:20
Investor_K написав:
Сегодня подняли ставки еще 3 банка
17% - 3 мес
Так в депозиты или бакс?
как вариант:
на 3 мес в депо, а затем - в евро ПА36 , ну типа "около дна"
flysoulfly
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