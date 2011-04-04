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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1494149514961497

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 145
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
42
В чотирьох
12%
18
В трьох
10%
15
В двох
12%
17
Користуюся одним
12%
17
В жодному
11%
16
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:24

  Moneta написав:это курс на раннюю осень

на позднюю наверное будет другой
поскольку все ждут сентябрь чтобы слить валюту можем повторить финт ушами осени 2021 с поправкой на текущий девал. а поздней осенью увидеть 45-60
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:31

Сегодня подняли ставки еще 3 банка

Альянс - 17% - 3 мес
БиС - 17% - 3 мес
Скай - 14% - 3 мес

Примечательно
Форвард - немного снизил ставки.
Альфа, Коминвест,Пивденный ставки пересмотрели, но я не увидел изменений.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:38

Итоговая картинка по депозитам

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Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:56

Re: Байки про банки і не тільки....

[url="https://ua.korrespondent.net/business/financial/4485726-nbu-obitsiaie-bilshe-ne-pidnimaty-oblikovu-stavku"]НБУ обіцяє більше не піднімати облікову ставку[/url]
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:11

  Evgeny написав:Форвард - немного снизил ставки.

Куратор?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:18

  Evgeny написав:Сегодня подняли ставки еще 3 банка

Альянс - 17% - 3 мес
БиС - 17% - 3 мес
Скай - 14% - 3 мес

Примечательно
Форвард - немного снизил ставки.
Альфа, Коминвест,Пивденный ставки пересмотрели, но я не увидел изменений.

Так в депозиты или бакс?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:59

  Evgeny написав:Сегодня подняли ставки еще 3 банка

Альянс - 17% - 3 мес
БиС - 17% - 3 мес
Скай - 14% - 3 мес

Примечательно
Форвард - немного снизил ставки.
Альфа, Коминвест,Пивденный ставки пересмотрели, но я не увидел изменений.

Форвард - 12 мес.-17%,6 мес.-16%
(бонусные +++)
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:36

  THB написав:
  Evgeny написав:Сегодня подняли ставки еще 3 банка

Альянс - 17% - 3 мес
БиС - 17% - 3 мес
Скай - 14% - 3 мес

Примечательно
Форвард - немного снизил ставки.
Альфа, Коминвест,Пивденный ставки пересмотрели, но я не увидел изменений.

Форвард - 12 мес.-17%,6 мес.-16%
(бонусные +++)


Где вы такие ставки увидели в Форварде ? Вот ставки с 11 июня.
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /taryf.pdf
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:55

  Evgeny написав:
  THB написав: Форвард - 12 мес.-17%,6 мес.-16%
(бонусные +++)


Где вы такие ставки увидели в Форварде ? Вот ставки с 11 июня.
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /taryf.pdf

на год 8,5+8,5 то 17 такие получится.
А на полгода только ++ то хз. Разве что новые правила.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 23:20

  Investor_K написав:Сегодня подняли ставки еще 3 банка
17% - 3 мес


Так в депозиты или бакс?
как вариант:
на 3 мес в депо, а затем - в евро ПА36 , ну типа "около дна" 8)
flysoulfly
 
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