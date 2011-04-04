Индустриал банк придумал новый депозит для физ.лиц с привязкой к ставке по "овернайтам" -3%
То есть на сегодня ставка 20% . Срок депозита 1 месяц.
Правда хитрые банкиры придумали что в субботу и воскресенье можно не платить ))))
Но есть и интересные новшества. Вклад можно пополнять в любой день, и снимать деньги можно в любой день, начисленные проценты не пересчитываются, единственное требование не снижать остаток ниже минимума в 50 тыс грн.
С учетом не начисления процентов по выходным, средняя ставка 14,3%
Вклад получается в некотором смысле гибридный, срочно-текущий.