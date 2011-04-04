RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1495149614971498

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 145
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
42
В чотирьох
12%
18
В трьох
10%
15
В двох
12%
17
Користуюся одним
12%
17
В жодному
11%
16
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 17:49

Я впервые такое вижу, и приветствую такие интересные продукты.
Индустриал банк придумал новый депозит для физ.лиц с привязкой к ставке по "овернайтам" -3%
То есть на сегодня ставка 20% . Срок депозита 1 месяц.
Правда хитрые банкиры придумали что в субботу и воскресенье можно не платить ))))
Но есть и интересные новшества. Вклад можно пополнять в любой день, и снимать деньги можно в любой день, начисленные проценты не пересчитываются, единственное требование не снижать остаток ниже минимума в 50 тыс грн.
С учетом не начисления процентов по выходным, средняя ставка 14,3%
Вклад получается в некотором смысле гибридный, срочно-текущий.

https://industrialbank.ua/images/terms- ... ektyva.pdf
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38335
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3703 раз.
Подякували: 11735 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 18:11

Evgeny кароч, банк хочет и 3% заработать и на шпагат не сесть.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4743
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 18:31

Кристал банк - 17% - 3 мес.

Но они сделали текущий депозит, минимальный остаток всего 50 грн, а ставка 12%
По сути это текущий счет.
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38335
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3703 раз.
Подякували: 11735 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 19:06

Re: Байки про банки і не тільки....

Хочу 20% ! А лучше всех 25!!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7528
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1495149614971498
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 238467
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 98038
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 29788
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.