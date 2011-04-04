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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1495149614971498

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 145
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
42
В чотирьох
12%
18
В трьох
10%
15
В двох
12%
17
Користуюся одним
12%
17
В жодному
11%
16
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 17:49

Я впервые такое вижу, и приветствую такие интересные продукты.
Индустриал банк придумал новый депозит для физ.лиц с привязкой к ставке по "овернайтам" -3%
То есть на сегодня ставка 20% . Срок депозита 1 месяц.
Правда хитрые банкиры придумали что в субботу и воскресенье можно не платить ))))
Но есть и интересные новшества. Вклад можно пополнять в любой день, и снимать деньги можно в любой день, начисленные проценты не пересчитываются, единственное требование не снижать остаток ниже минимума в 50 тыс грн.
С учетом не начисления процентов по выходным, средняя ставка 14,3%
Вклад получается в некотором смысле гибридный, срочно-текущий.

https://industrialbank.ua/images/terms- ... ektyva.pdf
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 18:11

Evgeny кароч, банк хочет и 3% заработать и на шпагат не сесть.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 18:31

Кристал банк - 17% - 3 мес.

Но они сделали текущий депозит, минимальный остаток всего 50 грн, а ставка 12%
По сути это текущий счет.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 19:06

Re: Байки про банки і не тільки....

Хочу 20% ! А лучше всех 25!!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:06

  Investor_K написав:Хочу 20% ! А лучше всех 25!!

-А я опять хочу в Париж.
-Вы там уже бывали?
-Нет. Но однажды уже хотела.
А тим часом державні тримають "зубами" % на рівні плінтуса.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 21:37

  ТИХИЙ написав:А тим часом державні тримають "зубами" % на рівні плінтуса.

Державні не можуть собі дозволити брати під 25%, щоб купити папери з дохідністю 11%. У найгіршому випадку (у разі проблем з ліквідністю), власник (ми з вами), дофінансує.
klug
 
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