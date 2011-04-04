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Я впервые такое вижу, и приветствую такие интересные продукты. Индустриал банк придумал новый депозит для физ.лиц с привязкой к ставке по "овернайтам" -3% То есть на сегодня ставка 20% . Срок депозита 1 месяц. Правда хитрые банкиры придумали что в субботу и воскресенье можно не платить )))) Но есть и интересные новшества. Вклад можно пополнять в любой день, и снимать деньги можно в любой день, начисленные проценты не пересчитываются, единственное требование не снижать остаток ниже минимума в 50 тыс грн. С учетом не начисления процентов по выходным, средняя ставка 14,3% Вклад получается в некотором смысле гибридный, срочно-текущий.
Evgeny написав:Я впервые такое вижу, и приветствую такие интересные продукты. Индустриал банк придумал новый депозит для физ.лиц с привязкой к ставке по "овернайтам" -3% То есть на сегодня ставка 20% . Срок депозита 1 месяц. Правда хитрые банкиры придумали что в субботу и воскресенье можно не платить )))) Но есть и интересные новшества. Вклад можно пополнять в любой день, и снимать деньги можно в любой день, начисленные проценты не пересчитываются, единственное требование не снижать остаток ниже минимума в 50 тыс грн. С учетом не начисления процентов по выходным, средняя ставка 14,3% Вклад получается в некотором смысле гибридный, срочно-текущий.