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Я впервые такое вижу, и приветствую такие интересные продукты. Индустриал банк придумал новый депозит для физ.лиц с привязкой к ставке по "овернайтам" -3% То есть на сегодня ставка 20% . Срок депозита 1 месяц. Правда хитрые банкиры придумали что в субботу и воскресенье можно не платить )))) Но есть и интересные новшества. Вклад можно пополнять в любой день, и снимать деньги можно в любой день, начисленные проценты не пересчитываются, единственное требование не снижать остаток ниже минимума в 50 тыс грн. С учетом не начисления процентов по выходным, средняя ставка 14,3% Вклад получается в некотором смысле гибридный, срочно-текущий.
Прошу допомоги. Як краще сплатити послуги виготовлення закордонного паспорту (с кредитки без ком)? у Приваті з кредитки 3% + ~7,33, квитанцію можна потім у терміналі запросити? з банків є ПУМб, А-банк, Альфа, Кредо, Львів Може є з досвіду інші варіанти?
Востаннє редагувалось копейка в Сер 15 чер, 2022 00:48, всього редагувалось 1 раз.
копейка написав:Прошу допомоги. Як краще сплатити послуги виготовлення закордонного паспорту (с кредитки без ком)? у Приваті з кредитки 3% + ~7,33, квитанцію можна потім у терміналі запросити? з банків є ПУМб, А-банк, Альфа, Кредо, Львів Може є з досвіду інші варіанти?
Если не париться и платить картой через пос-терминал в цнапе, то комиссия 2% (14,66), через сайт цнапа комиссия 1% (7,33).
Правда, в вашем городе могут быть другие расценки.