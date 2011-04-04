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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 чер, 2022 11:42
Bosstone написав: копейка написав:
Прошу допомоги.
Як краще сплатити послуги виготовлення закордонного паспорту (с кредитки без ком)?
у Приваті з кредитки 3% + ~7,33, квитанцію можна потім у терміналі запросити?
з банків є ПУМб, А-банк, Альфа, Кредо, Львів
Може є з досвіду інші варіанти?
Если не париться и платить картой через пос-терминал в цнапе, то комиссия 2% (14,66), через сайт цнапа комиссия 1% (7,33).
Правда, в вашем городе могут быть другие расценки.
Я делал в ГП "Документ" - там любые варианты оплаты.
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