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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 чер, 2022 11:42
Bosstone написав: копейка написав:
Прошу допомоги.
Як краще сплатити послуги виготовлення закордонного паспорту (с кредитки без ком)?
у Приваті з кредитки 3% + ~7,33, квитанцію можна потім у терміналі запросити?
з банків є ПУМб, А-банк, Альфа, Кредо, Львів
Може є з досвіду інші варіанти?
Если не париться и платить картой через пос-терминал в цнапе, то комиссия 2% (14,66), через сайт цнапа комиссия 1% (7,33).
Правда, в вашем городе могут быть другие расценки.
Я делал в ГП "Документ" - там любые варианты оплаты.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 12:00
IMPRINTER написав: Bosstone написав: копейка написав:
Прошу допомоги.
Як краще сплатити послуги виготовлення закордонного паспорту (с кредитки без ком)?
у Приваті з кредитки 3% + ~7,33, квитанцію можна потім у терміналі запросити?
з банків є ПУМб, А-банк, Альфа, Кредо, Львів
Може є з досвіду інші варіанти?
Если не париться и платить картой через пос-терминал в цнапе, то комиссия 2% (14,66), через сайт цнапа комиссия 1% (7,33).
Правда, в вашем городе могут быть другие расценки.
Я делал в ГП "Документ" - там любые варианты оплаты.
любые, по p2p ваианту в терминале от ТАС
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cohan
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Додано: Сер 15 чер, 2022 12:23
Красавчікі
У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без обмежень під час війниhttps://news.finance.ua/ua/u-radi-propo ... chas-viyny
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greenozon
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Додано: Сер 15 чер, 2022 13:52
Та пофиг -- курс продажи, главное, пусть отвяжут.
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_hunter
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Додано: Сер 15 чер, 2022 13:58
_hunter написав:
Та пофиг -- курс продажи, главное, пусть отвяжут.
що пофіг, що зарплати і пенсії українців знеціняться в рази?
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greenozon
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Додано: Сер 15 чер, 2022 14:35
greenozon написав: _hunter написав:
Та пофиг -- курс продажи, главное, пусть отвяжут.
що пофіг, що зарплати і пенсії українців знеціняться в рази?
Ну так война на дворе/кому сейчас легко/главное критический импорт/что там еще НБУ про курс втирало?..
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Додано: Сер 15 чер, 2022 14:36
greenozon написав:
що пофіг, що зарплати і пенсії українців знеціняться в рази?
На жаль, це наслідки війни
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Investor_K
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Додано: Сер 15 чер, 2022 14:42
ну продукты подорожали раза в 2 уже. гречка уже есть в продаже по 800грамм вместо обычной упаковки 1кг. если цены будут 3х от довоенных сделают упаковку по 500-600гр и норм
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wtf
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