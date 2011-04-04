RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1497149814991500>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 145
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
42
В чотирьох
12%
18
В трьох
10%
15
В двох
12%
17
Користуюся одним
12%
17
В жодному
11%
16
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 11:42

  Bosstone написав:
  копейка написав:Прошу допомоги.
Як краще сплатити послуги виготовлення закордонного паспорту (с кредитки без ком)?
у Приваті з кредитки 3% + ~7,33, квитанцію можна потім у терміналі запросити?
з банків є ПУМб, А-банк, Альфа, Кредо, Львів
Може є з досвіду інші варіанти?

Если не париться и платить картой через пос-терминал в цнапе, то комиссия 2% (14,66), через сайт цнапа комиссия 1% (7,33).

Правда, в вашем городе могут быть другие расценки.


Я делал в ГП "Документ" - там любые варианты оплаты.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38537
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6143 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 12:00

  IMPRINTER написав:
  Bosstone написав:
  копейка написав:Прошу допомоги.
Як краще сплатити послуги виготовлення закордонного паспорту (с кредитки без ком)?
у Приваті з кредитки 3% + ~7,33, квитанцію можна потім у терміналі запросити?
з банків є ПУМб, А-банк, Альфа, Кредо, Львів
Може є з досвіду інші варіанти?

Если не париться и платить картой через пос-терминал в цнапе, то комиссия 2% (14,66), через сайт цнапа комиссия 1% (7,33).

Правда, в вашем городе могут быть другие расценки.


Я делал в ГП "Документ" - там любые варианты оплаты.


любые, по p2p ваианту в терминале от ТАС :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3963
З нами з: 27.09.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 12:23

Красавчікі

У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без обмежень під час війни

https://news.finance.ua/ua/u-radi-propo ... chas-viyny
greenozon
 
Повідомлень: 13639
З нами з: 01.06.14
Подякував: 265 раз.
Подякували: 1236 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 13:52

  greenozon написав:Красавчікі

У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без обмежень під час війни

https://news.finance.ua/ua/u-radi-propo ... chas-viyny

Та пофиг -- курс продажи, главное, пусть отвяжут.
_hunter
 
Повідомлень: 6988
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 13:58

  _hunter написав:
  greenozon написав:Красавчікі

У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без обмежень під час війни

https://news.finance.ua/ua/u-radi-propo ... chas-viyny

Та пофиг -- курс продажи, главное, пусть отвяжут.

що пофіг, що зарплати і пенсії українців знеціняться в рази?
greenozon
 
Повідомлень: 13639
З нами з: 01.06.14
Подякував: 265 раз.
Подякували: 1236 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 14:35

  greenozon написав:
  _hunter написав:
  greenozon написав:Красавчікі

У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без обмежень під час війни

https://news.finance.ua/ua/u-radi-propo ... chas-viyny

Та пофиг -- курс продажи, главное, пусть отвяжут.

що пофіг, що зарплати і пенсії українців знеціняться в рази?

Ну так война на дворе/кому сейчас легко/главное критический импорт/что там еще НБУ про курс втирало?..
_hunter
 
Повідомлень: 6988
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 14:36

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:що пофіг, що зарплати і пенсії українців знеціняться в рази?


На жаль, це наслідки війни
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7533
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 14:42

Re: Байки про банки і не тільки....

ну продукты подорожали раза в 2 уже. гречка уже есть в продаже по 800грамм вместо обычной упаковки 1кг. если цены будут 3х от довоенных сделают упаковку по 500-600гр и норм
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 504
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:57

  IMPRINTER написав:Я делал в ГП "Документ" - там любые варианты оплаты.

Там щедро, можно сейчас один паспорт по цене двух оформить. :mrgreen:
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 273
З нами з: 31.07.19
Подякував: 192 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:01

  greenozon написав:
  _hunter написав:
  greenozon написав:Красавчікі

У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без обмежень під час війни

https://news.finance.ua/ua/u-radi-propo ... chas-viyny

Та пофиг -- курс продажи, главное, пусть отвяжут.

що пофіг, що зарплати і пенсії українців знеціняться в рази?

Війна йде за бабло та сфери впливу, як і завжди було.
А люди витратний матеріал, про що й кажуть апологети влади нижче.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 273
З нами з: 31.07.19
Подякував: 192 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1497149814991500>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 238484
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 98045
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 29791
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3178)
15.06.2022 19:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.