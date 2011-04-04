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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1497149814991500

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 145
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
42
В чотирьох
12%
18
В трьох
10%
15
В двох
12%
17
Користуюся одним
12%
17
В жодному
11%
16
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:09

  копейка написав:
  IMPRINTER написав:Я делал в ГП "Документ" - там любые варианты оплаты.

Там щедро, можно сейчас один паспорт по цене двух оформить. :mrgreen:


там прибавляется всего 480 грн. к цене ЦНАП.

Закордонний паспорт біометричний — терміновий: 1 565 ₴
Адмінпослуга, бланк і його персоніфікація: 1 085,00 ₴
Сервісні послуги підприємства: 480,00 ₴

Закордонний паспорт біометричний не терміновий: 1 213 ₴
Адмінпослуга, бланк і його персоніфікація: 733,00 ₴
Сервісні послуги підприємства: 480,00 ₴

зато без какой-либо очереди/записи, пришел, через 5 минут уже ушел.

+ у кого нет возможности прийти можно вызвать на оформление на дому (дети, старики), но эта услуга понятно стоит уже дороже.
IMPRINTER
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  #<1 ... 1497149814991500
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