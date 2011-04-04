там прибавляется всего 480 грн. к цене ЦНАП.
Закордонний паспорт біометричний — терміновий: 1 565 ₴
Адмінпослуга, бланк і його персоніфікація: 1 085,00 ₴
Сервісні послуги підприємства: 480,00 ₴
Закордонний паспорт біометричний не терміновий: 1 213 ₴
Адмінпослуга, бланк і його персоніфікація: 733,00 ₴
Сервісні послуги підприємства: 480,00 ₴
зато без какой-либо очереди/записи, пришел, через 5 минут уже ушел.
+ у кого нет возможности прийти можно вызвать на оформление на дому (дети, старики), но эта услуга понятно стоит уже дороже.