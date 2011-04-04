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копейка написав:Прошу допомоги. Як краще сплатити послуги виготовлення закордонного паспорту (с кредитки без ком)? у Приваті з кредитки 3% + ~7,33, квитанцію можна потім у терміналі запросити? з банків є ПУМб, А-банк, Альфа, Кредо, Львів Може є з досвіду інші варіанти?
Оформляла в ДМСУ по рпедварительной электронной записи. Оплатить на месте можно в терминале без комиссии налом или карточкой. Задержка полчаса от времени записи. Цена 764 грн, вторую неделю статус "проверка документов".
копейка написав:Як краще сплатити послуги виготовлення закордонного паспорту (с кредитки без ком)? у Приваті з кредитки 3% + ~7,33, квитанцію можна потім у терміналі запросити? з банків є ПУМб, А-банк, Альфа, Кредо, Львів
Оформляла в ДМСУ по рпедварительной электронной записи. Оплатить на месте можно в терминале без комиссии налом или карточкой. Задержка полчаса от времени записи. Цена 764 грн, вторую неделю статус "проверка документов".