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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1497149814991500

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 145
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
42
В чотирьох
12%
18
В трьох
10%
15
В двох
12%
17
Користуюся одним
12%
17
В жодному
11%
16
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:09

  копейка написав:
  IMPRINTER написав:Я делал в ГП "Документ" - там любые варианты оплаты.

Там щедро, можно сейчас один паспорт по цене двух оформить. :mrgreen:


там прибавляется всего 480 грн. к цене ЦНАП.

Закордонний паспорт біометричний — терміновий: 1 565 ₴
Адмінпослуга, бланк і його персоніфікація: 1 085,00 ₴
Сервісні послуги підприємства: 480,00 ₴

Закордонний паспорт біометричний не терміновий: 1 213 ₴
Адмінпослуга, бланк і його персоніфікація: 733,00 ₴
Сервісні послуги підприємства: 480,00 ₴

зато без какой-либо очереди/записи, пришел, через 5 минут уже ушел.

+ у кого нет возможности прийти можно вызвать на оформление на дому (дети, старики), но эта услуга понятно стоит уже дороже.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 19:03

  IMPRINTER написав: терміновий

При оформлении сказали, что сейчас все документы делают два-три месяца
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 19:47

  Bosstone написав:
  IMPRINTER написав: терміновий

При оформлении сказали, что сейчас все документы делают два-три месяца


через ГП Документ
срочный (который 7 дней) - 2-3 недели
обычный (который 20 дней) - 1,5-2 мес.

делал маме срочный - пришел на 17-й день с момента заказа, при чем оформляли мы его в субботу (суббота приравнивается к понедельнику), так что считайте что ровно 2 недели.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 19:57

Радабанк

Акционный депозит 20% +1% на ЗСУ.
https://www.radabank.com.ua/ua/deposit-na-smert-orkiv/
Electron
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 20:02

  копейка написав:Прошу допомоги.
Як краще сплатити послуги виготовлення закордонного паспорту (с кредитки без ком)?
у Приваті з кредитки 3% + ~7,33, квитанцію можна потім у терміналі запросити?
з банків є ПУМб, А-банк, Альфа, Кредо, Львів
Може є з досвіду інші варіанти?

Оформляла в ДМСУ по рпедварительной электронной записи. Оплатить на месте можно в терминале без комиссии налом или карточкой. Задержка полчаса от времени записи. Цена 764 грн, вторую неделю статус "проверка документов".
sonechko
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 20:05

  wtf написав:ну продукты подорожали раза в 2 уже.

подсолнечное масло как было, так и есть

  wtf написав:гречка уже есть в продаже по 800грамм вместо обычной упаковки 1кг.
:shock:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 20:32

  sonechko написав:
  копейка написав:Як краще сплатити послуги виготовлення закордонного паспорту (с кредитки без ком)?
у Приваті з кредитки 3% + ~7,33, квитанцію можна потім у терміналі запросити?
з банків є ПУМб, А-банк, Альфа, Кредо, Львів

Оформляла в ДМСУ по рпедварительной электронной записи. Оплатить на месте можно в терминале без комиссии налом или карточкой. Задержка полчаса от времени записи. Цена 764 грн, вторую неделю статус "проверка документов".

Учитывая, что "У разі оформлення протягом 20 робочих днів сума адміністративного збору складає 733 грн" "без комиссии" - это 4-5% сверху :) Ну и основная суть вопроса была в оплате карточкой в кредит. Хотя, если терминал столько берёт, то, наверное, и в кредит столько же будет: приведённая сумма при оплате в Привате даже чуть меньше получается.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 20:37

  Electron написав:Акционный депозит 20% +1% на ЗСУ.
https://www.radabank.com.ua/ua/deposit-na-smert-orkiv/


Одна назва чого варта!!!

Депозит
"На Сме₽ть орків"
V2
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 20:56

  V2 написав:
  Electron написав:Акционный депозит 20% +1% на ЗСУ.
https://www.radabank.com.ua/ua/deposit-na-smert-orkiv/


Одна назва чого варта!!!

Депозит
"На Сме₽ть орків"

Веселуха будет 01.09. В день окончания. Очередь надо будет за неделю занимать
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 21:09

Investor_K думаете 1,09 смерть оркам таки настанет?
Ромасик
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