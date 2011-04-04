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sonechko написав:Оформляла в ДМСУ по рпедварительной электронной записи. Оплатить на месте можно в терминале без комиссии налом или карточкой. Задержка полчаса от времени записи. Цена 764 грн, вторую неделю статус "проверка документов".
Bosstone написав:При оформлении сказали, что сейчас все документы делают два-три месяца
через ГП Документ срочный (который 7 дней) - 2-3 недели обычный (который 20 дней) - 1,5-2 мес.
делал маме срочный - пришел на 17-й день с момента заказа, при чем оформляли мы его в субботу (суббота приравнивается к понедельнику), так что считайте что ровно 2 недели.
То есть через ГП "Документ" срочный загран будет на 100% быстрее, чем через ДМСУ, - я правильно понял?
утверждать не могу, но я написал сроки как лично я получал. Срочный паспорт доехал за 2 недели.
учитывая что ГП Документ - это подразделение ДМСУ, предоставляющее условно вип-услуги, думаю что быстрее, чем классическим способом.
В любом случае - это как мин. без очередей и головняка. Ибо когда я сначала зашел в ЦНАП, сказали, что очередь уже на 2 недели вперед даже не записываем. Зашел ГП Документ без всякой предварительной записи за 5 минут все оформил. Для получения паспорта на 10 лет 480 грн доп. расходов - это пыль ...