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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1498149915001501

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 145
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
42
В чотирьох
12%
18
В трьох
10%
15
В двох
12%
17
Користуюся одним
12%
17
В жодному
11%
16
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 01:33

  Vorlon написав:
  IMPRINTER написав:
  Bosstone написав:При оформлении сказали, что сейчас все документы делают два-три месяца

через ГП Документ
срочный (который 7 дней) - 2-3 недели
обычный (который 20 дней) - 1,5-2 мес.

делал маме срочный - пришел на 17-й день с момента заказа, при чем оформляли мы его в субботу (суббота приравнивается к понедельнику), так что считайте что ровно 2 недели.

То есть через ГП "Документ" срочный загран будет на 100% быстрее, чем через ДМСУ, - я правильно понял?


утверждать не могу, но я написал сроки как лично я получал. Срочный паспорт доехал за 2 недели.

учитывая что ГП Документ - это подразделение ДМСУ, предоставляющее условно вип-услуги, думаю что быстрее, чем классическим способом.

В любом случае - это как мин. без очередей и головняка. Ибо когда я сначала зашел в ЦНАП, сказали, что очередь уже на 2 недели вперед даже не записываем. Зашел ГП Документ без всякой предварительной записи за 5 минут все оформил. Для получения паспорта на 10 лет 480 грн доп. расходов - это пыль ...
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 14:03

  IMPRINTER написав: Для получения паспорта на 10 лет 480 грн доп. расходов - это пыль ...

Может для свинорыла 100 лвл.
Девушка же хочет на мороженое сэкономить... с шампанским. :mrgreen:

Кстати да, в ДМСУ талонов типа нет до конца месяца. Но в электронной они появляются и спокойно можно записаться, по крайней мере в моем теперешнем регионе, в районах даже на завтра.
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