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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 16 чер, 2022 01:33
Vorlon написав: IMPRINTER написав: Bosstone написав:
При оформлении сказали, что сейчас все документы делают два-три месяца
через ГП Документ
срочный (который 7 дней) - 2-3 недели
обычный (который 20 дней) - 1,5-2 мес.
делал маме срочный - пришел на 17-й день с момента заказа, при чем оформляли мы его в субботу (суббота приравнивается к понедельнику), так что считайте что ровно 2 недели.
То есть через ГП "Документ" срочный загран будет на 100% быстрее, чем через ДМСУ, - я правильно понял?
утверждать не могу, но я написал сроки как лично я получал. Срочный паспорт доехал за 2 недели.
учитывая что ГП Документ - это подразделение ДМСУ, предоставляющее условно вип-услуги, думаю что быстрее, чем классическим способом.
В любом случае - это как мин. без очередей и головняка. Ибо когда я сначала зашел в ЦНАП, сказали, что очередь уже на 2 недели вперед даже не записываем. Зашел ГП Документ без всякой предварительной записи за 5 минут все оформил. Для получения паспорта на 10 лет 480 грн доп. расходов - это пыль ...
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Додано: Чет 16 чер, 2022 14:03
IMPRINTER написав:
Для получения паспорта на 10 лет 480 грн доп. расходов - это пыль ...
Может для свинорыла 100 лвл.
Девушка же хочет на мороженое сэкономить... с шампанским.
Кстати да, в ДМСУ талонов типа нет до конца месяца. Но в электронной они появляются и спокойно можно записаться, по крайней мере в моем теперешнем регионе, в районах даже на завтра.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 17:58
Господа Добрый вечер вопрос по оплате коммунальных платежей в Харькове. До этого момента платил через приложение ПУМБ по реквизитам каждой службы от Мегабанка. Сейчас также можно в приложении Пумба выбрать платежи по коммунальным услугам в Харькове через мегабанк. Если кто в курсе вопрос к харьковчанам можно ли продолжать платить по этим реквизитам мегабанка или искать новые каналы оплаты подскажите как лучше теперь оплачивать
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Алексей77
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Додано: Чет 16 чер, 2022 18:37
Алексей77 написав:
Господа Добрый вечер вопрос по оплате коммунальных платежей в Харькове. До этого момента платил через приложение ПУМБ по реквизитам каждой службы от Мегабанка. Сейчас также можно в приложении Пумба выбрать платежи по коммунальным услугам в Харькове через мегабанк. Если кто в курсе вопрос к харьковчанам можно ли продолжать платить по этим реквизитам мегабанка или искать новые каналы оплаты подскажите как лучше теперь оплачивать
Я не харьковчанин, но думаю, Вам надо посмотреть другие реквизиты. Мегабанк "временно недоступен"...
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Додано: Чет 16 чер, 2022 19:26
Алексей77 написав:
Господа Добрый вечер вопрос по оплате коммунальных платежей в Харькове. До этого момента платил через приложение ПУМБ по реквизитам каждой службы от Мегабанка. Сейчас также можно в приложении Пумба выбрать платежи по коммунальным услугам в Харькове через мегабанк. Если кто в курсе вопрос к харьковчанам можно ли продолжать платить по этим реквизитам мегабанка или искать новые каналы оплаты подскажите как лучше теперь оплачивать
если у предприятия р/с указан в мегабанке, то сами понимаете, что нельзя.
если это другой банк, то можно.
я лично не плачу с момента начала войны.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 22:26
Алексей77 написав:
Господа Добрый вечер вопрос по оплате коммунальных платежей в Харькове. До этого момента платил через приложение ПУМБ по реквизитам каждой службы от Мегабанка. Сейчас также можно в приложении Пумба выбрать платежи по коммунальным услугам в Харькове через мегабанк. Если кто в курсе вопрос к харьковчанам можно ли продолжать платить по этим реквизитам мегабанка или искать новые каналы оплаты подскажите как лучше теперь оплачивать
Я тоже раньше платила ПУМБом на счет в Мегабанке.
Чем платить, пока не решила. Планирую переделывать шаблоны у ПУМБы. Если не получится, то всегда есть Прават.
Из того что имею:
Приват - все хорошо, но комиссия. В Райфе и ТАСе нет многих харьковских поставщиков. Еще не смотрела что есть в Форварде и УкрСибе.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 00:14
Gln_Vlrn
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:19
Gln_Vlrn написав: Алексей77 написав:
Господа Добрый вечер вопрос по оплате коммунальных платежей в Харькове. До этого момента платил через приложение ПУМБ по реквизитам каждой службы от Мегабанка. Сейчас также можно в приложении Пумба выбрать платежи по коммунальным услугам в Харькове через мегабанк. Если кто в курсе вопрос к харьковчанам можно ли продолжать платить по этим реквизитам мегабанка или искать новые каналы оплаты подскажите как лучше теперь оплачивать
Я тоже раньше платила ПУМБом на счет в Мегабанке.
Чем платить, пока не решила. Планирую переделывать шаблоны у ПУМБы. Если не получится, то всегда есть Прават.
Из того что имею:
Приват - все хорошо, но комиссия. В Райфе и ТАСе нет многих харьковских поставщиков. Еще не смотрела что есть в Форварде и УкрСибе.
Альфу попробуйте. немного коряво, но подтягивают всю коммуналку, как и в Привате.
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