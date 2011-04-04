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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:09
PPO написав:
Добрий день!
Дружина за кордоном (поїхала через війну на 2-3 місяці) з картки в грн. зняла Євро. Питання: як доставити/переказати готівку Євро в Україну, можна і з отриманням на банківський рахунок в Україні в Євро?
Доставити: хоть лично хоть челноками. Переказати: хоть тем же Western Union-ом. Можна і з отриманням на банківський рахунок в Україні в Євро.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:57
klug написав:Gln_Vlrn
Моня?
Спасибо. Пока ещё не оформила себе котокарту. Но рассматриваю и этот вариант.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:27
_hunter написав: PPO написав:
Добрий день!
Дружина за кордоном (поїхала через війну на 2-3 місяці) з картки в грн. зняла Євро. Питання: як доставити/переказати готівку Євро в Україну, можна і з отриманням на банківський рахунок в Україні в Євро?
Доставити: хоть лично хоть челноками. Переказати: хоть тем же Western Union-ом. Можна і з отриманням на банківський рахунок в Україні в Євро.
можно даже з отриманням в гривні
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