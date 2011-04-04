Доставити: хоть лично хоть челноками. Переказати: хоть тем же Western Union-ом. Можна і з отриманням на банківський рахунок в Україні в Євро.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:09
Доставити: хоть лично хоть челноками. Переказати: хоть тем же Western Union-ом. Можна і з отриманням на банківський рахунок в Україні в Євро.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:57
Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:27
можно даже з отриманням в гривні
Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:25
Ромасик Який буде тоді курс євро/гривня застосований? Якщо з-за кордону відправляють євро на грн картку в Україні?
Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:45
Re: Байки про банки і не тільки....
очевидно что курс нацбанка
а зачем вообще такие сложности?
за границей нельзя зайти в веб банкинг и делать перевод условный приват-приват?
Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:44
Картки (у грн.) яких банків вигідні для (1) розрахунків у магазинах за кордоном і (2) зняття готівки Євро?
Чи варта шкіра вичинки : зняття готівки Євро + переказ в Україну?
Чи вже брати по курсу чорного ринку у нас?
Додано: П'ят 17 чер, 2022 23:37
Така розвлекуха. На початку було вигідно покі банкам не дозволяли комерційні курси. Зараз можно завести, а тут вже буде дешевше, а може навпаки. Якщо не профі в цьому а звичайна людина, то скоріше за все не заробите .
Все залежить від кінцевою цілі. Чи вивести туди, чи бажання заробити на різниці
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