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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1499150015011502

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 146
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
42
В чотирьох
12%
18
В трьох
11%
16
В двох
12%
17
Користуюся одним
12%
17
В жодному
11%
16
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:09

  PPO написав:Добрий день!
Дружина за кордоном (поїхала через війну на 2-3 місяці) з картки в грн. зняла Євро. Питання: як доставити/переказати готівку Євро в Україну, можна і з отриманням на банківський рахунок в Україні в Євро?

Доставити: хоть лично хоть челноками. Переказати: хоть тем же Western Union-ом. Можна і з отриманням на банківський рахунок в Україні в Євро.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:57

  klug написав:Gln_Vlrn
Моня?

Спасибо. Пока ещё не оформила себе котокарту. Но рассматриваю и этот вариант.
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:27

  _hunter написав:
  PPO написав:Добрий день!
Дружина за кордоном (поїхала через війну на 2-3 місяці) з картки в грн. зняла Євро. Питання: як доставити/переказати готівку Євро в Україну, можна і з отриманням на банківський рахунок в Україні в Євро?

Доставити: хоть лично хоть челноками. Переказати: хоть тем же Western Union-ом. Можна і з отриманням на банківський рахунок в Україні в Євро.

можно даже з отриманням в гривні
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:25

Ромасик Який буде тоді курс євро/гривня застосований? Якщо з-за кордону відправляють євро на грн картку в Україні?
olehlbaer
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:45

Re: Байки про банки і не тільки....

очевидно что курс нацбанка
а зачем вообще такие сложности?
за границей нельзя зайти в веб банкинг и делать перевод условный приват-приват?
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:44

Картки (у грн.) яких банків вигідні для (1) розрахунків у магазинах за кордоном і (2) зняття готівки Євро?

Чи варта шкіра вичинки : зняття готівки Євро + переказ в Україну?

Чи вже брати по курсу чорного ринку у нас?
PPO
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 23:37

  PPO написав:Картки (у грн.) яких банків вигідні для (1) розрахунків у магазинах за кордоном і (2) зняття готівки Євро?

Чи варта шкіра вичинки : зняття готівки Євро + переказ в Україну?

Чи вже брати по курсу чорного ринку у нас?


Така розвлекуха. На початку було вигідно покі банкам не дозволяли комерційні курси. Зараз можно завести, а тут вже буде дешевше, а може навпаки. Якщо не профі в цьому а звичайна людина, то скоріше за все не заробите :).
Все залежить від кінцевою цілі. Чи вивести туди, чи бажання заробити на різниці
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:21

Re: Байки про банки і не тільки....

сделаем воскресный оффтоп на этой ветке - а может и не оффтоп ;)

поскольку данные по банкам в шаговой доступности, может на финансовом форуме создадим свою экспресс-методику оценки ситуации в банке? чтобы гусары понимали, куда ввязываются. или гусарам все равно, фонд вывезет? :)

или здесь в основном инвесторы, которым нужны вводные?

так что, будут предложения, какие параметры надо анализировать для оценки ситуации? ;)

например, у Меги на начало года 76% активов было вложено в одну статью - кредиты юрикам. и не было ни депосертификатов, ни ОВГЗ - явный перекос.
Shaman
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  #<1 ... 1499150015011502
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