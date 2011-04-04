Доставити: хоть лично хоть челноками. Переказати: хоть тем же Western Union-ом. Можна і з отриманням на банківський рахунок в Україні в Євро.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:09
Доставити: хоть лично хоть челноками. Переказати: хоть тем же Western Union-ом. Можна і з отриманням на банківський рахунок в Україні в Євро.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:57
Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:27
можно даже з отриманням в гривні
Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:25
Ромасик Який буде тоді курс євро/гривня застосований? Якщо з-за кордону відправляють євро на грн картку в Україні?
Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:45
Re: Байки про банки і не тільки....
очевидно что курс нацбанка
а зачем вообще такие сложности?
за границей нельзя зайти в веб банкинг и делать перевод условный приват-приват?
Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:44
Картки (у грн.) яких банків вигідні для (1) розрахунків у магазинах за кордоном і (2) зняття готівки Євро?
Чи варта шкіра вичинки : зняття готівки Євро + переказ в Україну?
Чи вже брати по курсу чорного ринку у нас?
Додано: П'ят 17 чер, 2022 23:37
Така розвлекуха. На початку було вигідно покі банкам не дозволяли комерційні курси. Зараз можно завести, а тут вже буде дешевше, а може навпаки. Якщо не профі в цьому а звичайна людина, то скоріше за все не заробите .
Все залежить від кінцевою цілі. Чи вивести туди, чи бажання заробити на різниці
Додано: Суб 18 чер, 2022 10:21
Re: Байки про банки і не тільки....
сделаем воскресный оффтоп на этой ветке - а может и не оффтоп
поскольку данные по банкам в шаговой доступности, может на финансовом форуме создадим свою экспресс-методику оценки ситуации в банке? чтобы гусары понимали, куда ввязываются. или гусарам все равно, фонд вывезет?
или здесь в основном инвесторы, которым нужны вводные?
так что, будут предложения, какие параметры надо анализировать для оценки ситуации?
и более важно - что считать в этих параметрах норм/не норм?
например, у Меги на начало года 76% активов было вложено в одну статью - кредиты юрикам. и не было ни депосертификатов, ни ОВГЗ - явный перекос.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 18 чер, 2022 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 чер, 2022 13:00
Re: Байки про банки і не тільки....
Имхо можно/нужно все параметры анализировать. Толку правда не особо от этого. )
Додано: Суб 18 чер, 2022 13:09
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