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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1500150115021503

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 146
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
42
В чотирьох
12%
18
В трьох
11%
16
В двох
12%
17
Користуюся одним
12%
17
В жодному
11%
16
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 08:48

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа, хочу старику открыть счёт в банке для получения пенсии (взамен Укрпочты). У него есть карта привата, а ИБ я помогу открыть. Можно ли без посещения отделения открыть пенс. счёт? А карту получить только в отделении? Или с приватом лучше не связываться
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 09:29

Алексей77 С пенсионным удостоверением придется пройтись,приват идеален для пенсов.В случаи утери карты-сразу в любом отделении новую получить.Членам их семей пригодятся плюшки: Платежі одержувачів пенсійних виплат у ПриватБанку за комунальні послуги:

— через Приват24 з картки для виплат у сумі до 5 000 грн на місяць (включно) і не більше ніж 15 платежів — без комісії;
viewtopic.php?p=5448049#p5448049
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 10:05

  Мизантрóп написав:С пенсионным удостоверением придется пройтись,приват идеален для пенсов.

То есть, без "пройтись" задача не решаема? Где-то читал, что если у человека есть ID-карта или биометрический загран, то можно открыть счёт удалённо с целью получения пенсии... Это так? Актуально, если пенсионер, например, попал в зону оккупации и через Укрпочту ему перестали носить пенсию... Какие варианты при таких исходных (и не только в Привате)?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 10:35

  Vorlon написав:
  Мизантрóп написав:С пенсионным удостоверением придется пройтись,приват идеален для пенсов.

То есть, без "пройтись" задача не решаема? Где-то читал, что если у человека есть ID-карта или биометрический загран, то можно открыть счёт удалённо с целью получения пенсии... Это так? Актуально, если пенсионер, например, попал в зону оккупации и через Укрпочту ему перестали носить пенсию... Какие варианты при таких исходных (и не только в Привате)?

Решаема, если у пенсионера биометрические документы. Без них шансов меньше. Ну и нужно, чтобы банк работал с ПФУ.
Bosstone
 
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  #<1 ... 1500150115021503
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