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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 19 чер, 2022 08:48
Re: Байки про банки і не тільки....
Господа, хочу старику открыть счёт в банке для получения пенсии (взамен Укрпочты). У него есть карта привата, а ИБ я помогу открыть. Можно ли без посещения отделения открыть пенс. счёт? А карту получить только в отделении? Или с приватом лучше не связываться
Додано: Нед 19 чер, 2022 09:29
Алексей77 С пенсионным удостоверением придется пройтись,приват идеален для пенсов.В случаи утери карты-сразу в любом отделении новую получить.Членам их семей пригодятся плюшки: Платежі одержувачів пенсійних виплат у ПриватБанку за комунальні послуги:
— через Приват24 з картки для виплат у сумі до 5 000 грн на місяць (включно) і не більше ніж 15 платежів — без комісії;
viewtopic.php?p=5448049#p5448049
Додано: Нед 19 чер, 2022 10:05
То есть, без "пройтись" задача не решаема? Где-то читал, что если у человека есть ID-карта или биометрический загран, то можно открыть счёт удалённо с целью получения пенсии... Это так? Актуально, если пенсионер, например, попал в зону оккупации и через Укрпочту ему перестали носить пенсию... Какие варианты при таких исходных (и не только в Привате)?
Додано: Нед 19 чер, 2022 10:35
Решаема, если у пенсионера биометрические документы. Без них шансов меньше. Ну и нужно, чтобы банк работал с ПФУ.
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