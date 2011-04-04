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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 19 чер, 2022 09:29
Алексей77
С пенсионным удостоверением придется пройтись,приват идеален для пенсов.В случаи утери карты-сразу в любом отделении новую получить.Членам их семей пригодятся плюшки: Платежі одержувачів пенсійних виплат у ПриватБанку за комунальні послуги:
— через Приват24 з картки для виплат у сумі до 5 000 грн на місяць (включно) і не більше ніж 15 платежів — без комісії;viewtopic.php?p=5448049#p5448049
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Мизантрóп
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Додано: Нед 19 чер, 2022 10:05
Мизантрóп написав:
С пенсионным удостоверением придется пройтись,приват идеален для пенсов.
То есть, без "пройтись" задача не решаема? Где-то читал, что если у человека есть ID-карта или биометрический загран, то можно открыть счёт удалённо с целью получения пенсии... Это так? Актуально, если пенсионер, например, попал в зону оккупации и через Укрпочту ему перестали носить пенсию... Какие варианты при таких исходных (и не только в Привате)?
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Vorlon
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Додано: Нед 19 чер, 2022 10:35
Vorlon написав: Мизантрóп написав:
С пенсионным удостоверением придется пройтись,приват идеален для пенсов.
То есть, без "пройтись" задача не решаема? Где-то читал, что если у человека есть ID-карта или биометрический загран, то можно открыть счёт удалённо с целью получения пенсии... Это так? Актуально, если пенсионер, например, попал в зону оккупации и через Укрпочту ему перестали носить пенсию... Какие варианты при таких исходных (и не только в Привате)?
Решаема, если у пенсионера биометрические документы. Без них шансов меньше. Ну и нужно, чтобы банк работал с ПФУ.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 16:14
А если у пенс-а кдв есть, то разве нельзя просто в пенсфонд пепедать реквизиты и получаиь выплаты?
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demichh
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Додано: Нед 19 чер, 2022 16:31
demichh написав:
А если у пенс-а кдв есть, то разве нельзя просто в пенсфонд пепедать реквизиты и получаиь выплаты?
если просто кдв - раньше было точно нельзя - сейчас скорее всего тоже. Дело в том, что приват под социальные выплаты открывает другие кдв (в смысле они у них по другому числятся). И для социальных выплат (на рождение ребенка, безработицу, пенсию) надо открывать кдв отдельно даже если у вас уже есть кдв обычная.
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WallNutPen
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