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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 146
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
42
В чотирьох
12%
18
В трьох
11%
16
В двох
12%
17
Користуюся одним
12%
17
В жодному
11%
16
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 09:29

Алексей77 С пенсионным удостоверением придется пройтись,приват идеален для пенсов.В случаи утери карты-сразу в любом отделении новую получить.Членам их семей пригодятся плюшки: Платежі одержувачів пенсійних виплат у ПриватБанку за комунальні послуги:

— через Приват24 з картки для виплат у сумі до 5 000 грн на місяць (включно) і не більше ніж 15 платежів — без комісії;
viewtopic.php?p=5448049#p5448049
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 10:05

  Мизантрóп написав:С пенсионным удостоверением придется пройтись,приват идеален для пенсов.

То есть, без "пройтись" задача не решаема? Где-то читал, что если у человека есть ID-карта или биометрический загран, то можно открыть счёт удалённо с целью получения пенсии... Это так? Актуально, если пенсионер, например, попал в зону оккупации и через Укрпочту ему перестали носить пенсию... Какие варианты при таких исходных (и не только в Привате)?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 10:35

  Vorlon написав:
  Мизантрóп написав:С пенсионным удостоверением придется пройтись,приват идеален для пенсов.

То есть, без "пройтись" задача не решаема? Где-то читал, что если у человека есть ID-карта или биометрический загран, то можно открыть счёт удалённо с целью получения пенсии... Это так? Актуально, если пенсионер, например, попал в зону оккупации и через Укрпочту ему перестали носить пенсию... Какие варианты при таких исходных (и не только в Привате)?

Решаема, если у пенсионера биометрические документы. Без них шансов меньше. Ну и нужно, чтобы банк работал с ПФУ.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 16:14

А если у пенс-а кдв есть, то разве нельзя просто в пенсфонд пепедать реквизиты и получаиь выплаты?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 16:31

  demichh написав:А если у пенс-а кдв есть, то разве нельзя просто в пенсфонд пепедать реквизиты и получаиь выплаты?

если просто кдв - раньше было точно нельзя - сейчас скорее всего тоже. Дело в том, что приват под социальные выплаты открывает другие кдв (в смысле они у них по другому числятся). И для социальных выплат (на рождение ребенка, безработицу, пенсию) надо открывать кдв отдельно даже если у вас уже есть кдв обычная.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 17:13

  WallNutPen написав:
  demichh написав:А если у пенс-а кдв есть, то разве нельзя просто в пенсфонд пепедать реквизиты и получаиь выплаты?

если просто кдв - раньше было точно нельзя - сейчас скорее всего тоже. Дело в том, что приват под социальные выплаты открывает другие кдв (в смысле они у них по другому числятся). И для социальных выплат (на рождение ребенка, безработицу, пенсию) надо открывать кдв отдельно даже если у вас уже есть кдв обычная.
У меня и зарплата и соц выплаты заходят на одну и ту же кдв
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 17:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  WallNutPen написав:И для социальных выплат (на рождение ребенка, безработицу, пенсию) надо открывать кдв отдельно даже если у вас уже есть кдв обычная.

Ничего открывать не надо - сотрудники в системе ставят галку что для зачисления выплат и все выплачивается на уже имеющуюся карту.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 18:15

Рада звільнила військовослужбовців від сплати військового збору

Військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, працівники МВС, Управління держохорони, Держспецзв'язку та інших законних військових формувань звільняються від сплати військового збору.

Відповідний закон (№7432) Верховна Рада ухвалила в неділю 314 голосами за необхідного мінімуму в 226 голосів
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 18:19

greenozon , раніше було лише для тих, хто в зоні ООС. Решта платили.
Hotab
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