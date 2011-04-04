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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 146
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
42
В чотирьох
12%
18
В трьох
11%
16
В двох
12%
17
Користуюся одним
12%
17
В жодному
11%
16
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:00

Shaman
тема архі-цікава і важлива
думаю Мегу не варто розглядати - воно було напівдохле вже багато років
ру-банки теж не варто, там політичні рішення

давайте розглянем якийсь банк-банкрот із останніх, а саме чи ваша мат-модель побачила цю подію за місяць-два
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:18

  greenozon написав:Shaman
тема архі-цікава і важлива
думаю Мегу не варто розглядати - воно було напівдохле вже багато років
ру-банки теж не варто, там політичні рішення

давайте розглянем якийсь банк-банкрот із останніх, а саме чи ваша мат-модель побачила цю подію за місяць-два

матмодель еще надо придумать :D

какие банки лягли относительно недавно - а то совсем не слежу за этим?
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:24

Re: Байки про банки і не тільки....

  Алексей77 написав:У него есть карта привата, а ИБ я помогу открыть. Можно ли без посещения отделения открыть пенс. счёт? А карту получить только в отделении? Или с приватом лучше не связываться

раньше била услуга замовить опера домой , можно поговорить с нач отделения.
в привате нет суети - нужен только мобильний планшет, даже роспись на екране планшета.
я по пенсией связался с райфом - тоже самое .
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:48

  Shaman написав:
  greenozon написав:Shaman
тема архі-цікава і важлива
думаю Мегу не варто розглядати - воно було напівдохле вже багато років
ру-банки теж не варто, там політичні рішення

давайте розглянем якийсь банк-банкрот із останніх, а саме чи ваша мат-модель побачила цю подію за місяць-два

матмодель еще надо придумать :D

какие банки лягли относительно недавно - а то совсем не слежу за этим?

Земельный капитал в июле 21г.начало лихорадить и к сентябрю ВА,а перед ним вроде банк Мисто
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 10:21

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

То що там - вже оновився список/перелік банків, які дають більше 15% на депо?
Появились вже нормальні банки в тому списку, чи лише такі - діряві? :D
[url=https://ibb.co/Btx1Kbg]Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 10:26

Re: Байки про банки і не тільки....

Долярчик. Один раз рядом бабахнуло - теперь весь форум в ведрах.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 11:29

  Investor_K написав:Долярчик. Один раз рядом бабахнуло - теперь весь форум в ведрах.

НЕ ПОРУЧ - А В ХАТУ, де був Успіх і ще 5 хлопців!!!
Відро просто було поруч хати за 5-6 метрів...
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