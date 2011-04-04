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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 чер, 2022 09:00
Shaman
тема архі-цікава і важлива
думаю Мегу не варто розглядати - воно було напівдохле вже багато років
ру-банки теж не варто, там політичні рішення
давайте розглянем якийсь банк-банкрот із останніх, а саме чи ваша мат-модель побачила цю подію за місяць-два
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Додано: Пон 20 чер, 2022 09:18
greenozon написав:Shaman
тема архі-цікава і важлива
думаю Мегу не варто розглядати - воно було напівдохле вже багато років
ру-банки теж не варто, там політичні рішення
давайте розглянем якийсь банк-банкрот із останніх, а саме чи ваша мат-модель побачила цю подію за місяць-два
матмодель еще надо придумать
какие банки лягли относительно недавно - а то совсем не слежу за этим?
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Shaman
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Додано: Пон 20 чер, 2022 09:24
Алексей77 написав:
У него есть карта привата, а ИБ я помогу открыть. Можно ли без посещения отделения открыть пенс. счёт? А карту получить только в отделении? Или с приватом лучше не связываться
раньше била услуга замовить опера домой , можно поговорить с нач отделения.
в привате нет суети - нужен только мобильний планшет, даже роспись на екране планшета.
я по пенсией связался с райфом - тоже самое .
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Додано: Пон 20 чер, 2022 09:48
Shaman написав: greenozon написав:Shaman
тема архі-цікава і важлива
думаю Мегу не варто розглядати - воно було напівдохле вже багато років
ру-банки теж не варто, там політичні рішення
давайте розглянем якийсь банк-банкрот із останніх, а саме чи ваша мат-модель побачила цю подію за місяць-два
матмодель еще надо придумать
какие банки лягли относительно недавно - а то совсем не слежу за этим?
Земельный капитал в июле 21г.начало лихорадить и к сентябрю ВА,а перед ним вроде банк Мисто
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:21
То що там - вже оновився список/перелік банків, які дають більше 15% на депо?
Появились вже нормальні банки в тому списку, чи лише такі - діряві?
[url=https://ibb.co/Btx1Kbg]
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:26
Долярчик. Один раз рядом бабахнуло - теперь весь форум в ведрах.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 11:29
Investor_K написав:
Долярчик. Один раз рядом бабахнуло - теперь весь форум в ведрах.
НЕ ПОРУЧ - А В ХАТУ, де був Успіх і ще 5 хлопців!!!
Відро просто було поруч хати за 5-6 метрів...
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Додано: Пон 20 чер, 2022 11:43
Успіх
вже знайшли колаборанта що злив вас?
купіть саму більша кокаколу для тої мразі
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