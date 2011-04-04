Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 чер, 2022 09:00
Shaman тема архі-цікава і важлива думаю Мегу не варто розглядати - воно було напівдохле вже багато років ру-банки теж не варто, там політичні рішення давайте розглянем якийсь банк-банкрот із останніх, а саме чи ваша мат-модель побачила цю подію за місяць-два
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Додано: Пон 20 чер, 2022 09:18
greenozon написав: Shaman
тема архі-цікава і важлива
думаю Мегу не варто розглядати - воно було напівдохле вже багато років
ру-банки теж не варто, там політичні рішення
давайте розглянем якийсь банк-банкрот із останніх, а саме чи ваша мат-модель побачила цю подію за місяць-два
матмодель еще надо придумать
какие банки лягли относительно недавно - а то совсем не слежу за этим?
Shaman
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Додано: Пон 20 чер, 2022 09:24
Алексей77 написав:
У него есть карта привата, а ИБ я помогу открыть. Можно ли без посещения отделения открыть пенс. счёт? А карту получить только в отделении? Или с приватом лучше не связываться
раньше била услуга замовить опера домой , можно поговорить с нач отделения.
в привате нет суети - нужен только мобильний планшет, даже роспись на екране планшета.
я по пенсией связался с райфом - тоже самое .
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Додано: Пон 20 чер, 2022 09:48
Shaman написав: greenozon написав: Shaman
тема архі-цікава і важлива
думаю Мегу не варто розглядати - воно було напівдохле вже багато років
ру-банки теж не варто, там політичні рішення
давайте розглянем якийсь банк-банкрот із останніх, а саме чи ваша мат-модель побачила цю подію за місяць-два
матмодель еще надо придумать
какие банки лягли относительно недавно - а то совсем не слежу за этим?
Земельный капитал в июле 21г.начало лихорадить и к сентябрю ВА,а перед ним вроде банк Мисто
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:21
То що там - вже оновився список/перелік банків, які дають більше 15% на депо?
Появились вже нормальні банки в тому списку, чи лише такі - діряві?
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Додано: Пон 20 чер, 2022 18:31
Ставки за 16-21 июня подняли еще 5 банков
Европром - 12% -1 мес
Львов - 14% - 18 мес
МИБ - 14% - 12 мес
Юнекс - 12,25% - 1 мес
Пер.инвестиц - 18% - 0,5-3 мес
Монитринг 41 банк
23 банка ставки подняли
1 банк снизил
4 без изменений
Остальные не меняли условий
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Додано: Пон 20 чер, 2022 18:50
а банк Львів?
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