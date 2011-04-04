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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1503150415051506>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 146
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
42
В чотирьох
12%
18
В трьох
11%
16
В двох
12%
17
Користуюся одним
12%
17
В жодному
11%
16
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:00

Shaman
тема архі-цікава і важлива
думаю Мегу не варто розглядати - воно було напівдохле вже багато років
ру-банки теж не варто, там політичні рішення

давайте розглянем якийсь банк-банкрот із останніх, а саме чи ваша мат-модель побачила цю подію за місяць-два
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:18

  greenozon написав:Shaman
тема архі-цікава і важлива
думаю Мегу не варто розглядати - воно було напівдохле вже багато років
ру-банки теж не варто, там політичні рішення

давайте розглянем якийсь банк-банкрот із останніх, а саме чи ваша мат-модель побачила цю подію за місяць-два

матмодель еще надо придумать :D

какие банки лягли относительно недавно - а то совсем не слежу за этим?
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:24

Re: Байки про банки і не тільки....

  Алексей77 написав:У него есть карта привата, а ИБ я помогу открыть. Можно ли без посещения отделения открыть пенс. счёт? А карту получить только в отделении? Или с приватом лучше не связываться

раньше била услуга замовить опера домой , можно поговорить с нач отделения.
в привате нет суети - нужен только мобильний планшет, даже роспись на екране планшета.
я по пенсией связался с райфом - тоже самое .
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:48

  Shaman написав:
  greenozon написав:Shaman
тема архі-цікава і важлива
думаю Мегу не варто розглядати - воно було напівдохле вже багато років
ру-банки теж не варто, там політичні рішення

давайте розглянем якийсь банк-банкрот із останніх, а саме чи ваша мат-модель побачила цю подію за місяць-два

матмодель еще надо придумать :D

какие банки лягли относительно недавно - а то совсем не слежу за этим?

Земельный капитал в июле 21г.начало лихорадить и к сентябрю ВА,а перед ним вроде банк Мисто
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 10:21

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

То що там - вже оновився список/перелік банків, які дають більше 15% на депо?
Появились вже нормальні банки в тому списку, чи лише такі - діряві? :D
[url=https://ibb.co/Btx1Kbg]Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 18:30

Як так?!©)))

  greenozon написав:сійся-родися жито-пшениця і всяка зелена пашниця! :)

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https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-160622/

От халепа - стільки вже часу пройшло... а нормальні банки - навіть, в вус не дують і вухом не шевелять! :mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 18:31

Ставки за 16-21 июня подняли еще 5 банков

Европром - 12% -1 мес
Львов - 14% - 18 мес
МИБ - 14% - 12 мес
Юнекс - 12,25% - 1 мес
Пер.инвестиц - 18% - 0,5-3 мес

Монитринг 41 банк
23 банка ставки подняли
1 банк снизил
4 без изменений
Остальные не меняли условий



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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 18:50

  Успіх написав:
  greenozon написав:сійся-родися жито-пшениця і всяка зелена пашниця! :)

Зображення


https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-160622/

От халепа - стільки вже часу пройшло... а нормальні банки - навіть, в вус не дують і вухом не шевелять! :mrgreen: :lol:

а банк Львів? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 19:48

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  greenozon написав:сійся-родися жито-пшениця і всяка зелена пашниця! :)

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https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-160622/

От халепа - стільки вже часу пройшло... а нормальні банки - навіть, в вус не дують і вухом не шевелять! :mrgreen:

а банк Львів? ;)

Я просто його в тій таблиці не побачив))

Ну - це вже "хоть щось"! :D
Але - аж на 18міс. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 19:57

Re: Байки про банки і не тільки....

У белок 17% "Долучайся" на 3 мес https://www.bisbank.com.ua/deposit_priv ... chaisya-2/

Через Альфу на 7 дней.Надо выписка о закончившемся депо,тут Алка выручает
Мизантрóп
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