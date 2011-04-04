подскажите.
Сегодня на форуме читал про 500 евро.
1.Наши банки принимают их на депозит?
2.В обменниках их можно поменять на грн.?
3.В Европе можно расплатиться за товары в магазинах?
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Додано: Пон 20 чер, 2022 20:04
подскажите.
Сегодня на форуме читал про 500 евро.
1.Наши банки принимают их на депозит?
2.В обменниках их можно поменять на грн.?
3.В Европе можно расплатиться за товары в магазинах?
Додано: Пон 20 чер, 2022 20:30
Додано: Пон 20 чер, 2022 20:34
Додано: Пон 20 чер, 2022 20:37
По 3 пункту точно ні, тільки якщо дуже великий магаз в столиці і покупка на всі 500, а так шарахаються як від чуми( більшість ніколи в житті не бачили)
Це було ще до виводу з обороту, зараз напевно взагалі ніяк тільки банк з комісією 1%
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