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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 чер, 2022 20:04
подскажите.
Сегодня на форуме читал про 500 евро.
1.Наши банки принимают их на депозит?
2.В обменниках их можно поменять на грн.?
3.В Европе можно расплатиться за товары в магазинах?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 20 чер, 2022 20:30
Игорь Алексеевич написав:
подскажите.
Сегодня на форуме читал про 500 евро.
1.Наши банки принимают их на депозит?
1.
ну, як мінімум, знаю, що видають
і 500-ками
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flysoulfly
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Додано: Пон 20 чер, 2022 20:34
flysoulfly написав: Игорь Алексеевич написав:
подскажите.
Сегодня на форуме читал про 500 евро.
1.Наши банки принимают их на депозит?
1.
ну, як мінімум, знаю, що видають
і 500-ками
Спасибо за ответ
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 20 чер, 2022 20:37
Игорь Алексеевич написав:
подскажите.
Сегодня на форуме читал про 500 евро.
1.Наши банки принимают их на депозит?
2.В обменниках их можно поменять на грн.?
3.В Европе можно расплатиться за товары в магазинах?
По 3 пункту точно ні, тільки якщо дуже великий магаз в столиці і покупка на всі 500, а так шарахаються як від чуми( більшість ніколи в житті не бачили)
Це було ще до виводу з обороту, зараз напевно взагалі ніяк тільки банк з комісією 1%
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Додано: Пон 20 чер, 2022 23:46
Игорь Алексеевич написав:
подскажите.
Сегодня на форуме читал про 500 евро.
1.Наши банки принимают их на депозит?
2.В обменниках их можно поменять на грн.?
3.В Европе можно расплатиться за товары в магазинах?
1,2 - без проблем.
3 - все зависит что за магазин - понятно в сувенирной лавке покупая магнитик нет, но в крупном супермаркете проблем не будет.
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