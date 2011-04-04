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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1503150415051506

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 146
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
42
В чотирьох
12%
18
В трьох
11%
16
В двох
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17
Користуюся одним
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В жодному
11%
16
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 20:04

подскажите.
Сегодня на форуме читал про 500 евро.
1.Наши банки принимают их на депозит?
2.В обменниках их можно поменять на грн.?
3.В Европе можно расплатиться за товары в магазинах?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 20:30

  Игорь Алексеевич написав:подскажите.
Сегодня на форуме читал про 500 евро.
1.Наши банки принимают их на депозит?

1.
ну, як мінімум, знаю, що видають і 500-ками
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 20:34

  flysoulfly написав:
  Игорь Алексеевич написав:подскажите.
Сегодня на форуме читал про 500 евро.
1.Наши банки принимают их на депозит?

1.
ну, як мінімум, знаю, що видають і 500-ками


Спасибо за ответ
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5397
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 20:37

  Игорь Алексеевич написав:подскажите.
Сегодня на форуме читал про 500 евро.
1.Наши банки принимают их на депозит?
2.В обменниках их можно поменять на грн.?
3.В Европе можно расплатиться за товары в магазинах?

По 3 пункту точно ні, тільки якщо дуже великий магаз в столиці і покупка на всі 500, а так шарахаються як від чуми( більшість ніколи в житті не бачили)

Це було ще до виводу з обороту, зараз напевно взагалі ніяк тільки банк з комісією 1%
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 23:46

  Игорь Алексеевич написав:подскажите.
Сегодня на форуме читал про 500 евро.
1.Наши банки принимают их на депозит?
2.В обменниках их можно поменять на грн.?
3.В Европе можно расплатиться за товары в магазинах?


1,2 - без проблем.

3 - все зависит что за магазин - понятно в сувенирной лавке покупая магнитик нет, но в крупном супермаркете проблем не будет.
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