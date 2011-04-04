RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1509151015111512

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 149
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
29%
43
В чотирьох
12%
18
В трьох
11%
16
В двох
11%
17
Користуюся одним
12%
18
В жодному
11%
17
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 00:11

  Успіх написав:
  greenozon написав:та то щось замало як для воїна що на передку заробляє 100 000 в місяць!

То був "пробнічок", чи в банках продають))
Та й дружина не повністю мене зрозуміла :roll:

Таки добре входити малими порціями :wink: - як показує практика!👍

Можна купити євро по 32.16 десь
rationalism2
 
Повідомлень: 33
З нами з: 11.08.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 09:08

8 лет не имел дел с Фондом...
:oops: можно, переспрошу и тут? :
  Goodman написав:
  darmet написав:Когда следующая очередь?
там муть с конкурсом :
"Два потенційні інвестори подали заявки на допуск до участі у конкурсі з метою виведення з ринку «Мегабанку» - строк подання конкурсних пропозицій продовжено"
есть плюси и минуси.
может еще банки подтянут ставки, чтоби снять деполюдей с меги.

а выплаты первой очереди до когда длятся ?
они прекращаются с началом выплат второй очереди или продолжаются ?

Банк для выплаты первой и второй очередей должен быть один и тот же?

А банки погорельцам сейчас предлагают плюшки, типа с повышенным % карты(или короткихдепо) - именно с возможностью, чтоб туда погорелец мог докинуть дополнительно "новых" денег, не от Фонда ? 8)
flysoulfly
 
Повідомлень: 557
З нами з: 13.01.09
Подякував: 239 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 14:09

  flysoulfly написав:а выплаты первой очереди до когда длятся ?
они прекращаются с началом выплат второй очереди или продолжаются ?

Банк для выплаты первой и второй очередей должен быть один и тот же?

А банки погорельцам сейчас предлагают плюшки, типа с повышенным % карты(или короткихдепо) - именно с возможностью, чтоб туда погорелец мог докинуть дополнительно "новых" денег, не от Фонда ? 8)

Все очереди прекращаются одновременно
Фонд припиняє виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день затвердження ліквідаційного балансу банку та не пізніше наступного робочого дня розміщує на офіційному веб-сайті Фонду оголошення про припинення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування.

Думаю, раз очереди разные, то и банки могут быть разные.
Насчет плюшек ничего не слышал.
Bosstone
 
Повідомлень: 2150
З нами з: 21.04.10
Подякував: 757 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 14:42

..

  Кащей написав:А как вы выводили с ПП, если не секрет?

может я что-то делал не так, но я воспринял палку, после объявления кратковременного безкомиса для украинцев, как онлайн обменку :) Туда кото-гривну, там кошелёк в $, оттуда на пумбу в такой же валюте. Кросcы около 31, когда в окнах 33-34 болтанка была. Наибольшую проблему вызвала подвязка $ карты - онлайн обмена в банке нет, пришлось пополнить на 5 наличных $ через кассу :). К тому же, как я понял, на палке 1р/мес можно валюту менять, жду приятного кросса $/Є
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1381
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:30

kulikrom сейчас с палки идет принудительная конвертация по 29,25.
например, кинули гривнами 1 у.е. по курсу, допустим привата (32,79), на счету появится 1 у.е., НО при снятии на долл. карту привата прийдет только 0,89 у.е.
all27
Аватар користувача
 
Повідомлень: 63
З нами з: 02.02.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 19:05

all27 полезная информация, спасибо. У меня то, дела давно минувших дней, а остаток, пусть там почалится, диверсификация наше всё, тем паче палка безкомис нам обещала только до 30.06.
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1381
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 19:17

Re: Байки про банки і не тільки....

сейчас с палки идет принудительная конвертация по 29,25.
У меня это "сейчас" было еще в марте. Поэтому и удивился, что кто-то выводил доллары в долларах.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1424
З нами з: 30.08.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 19:56

А от і результати цієї конвертаційної діяльності під'їхали:
Горох написав:В последние несколько дней наблюдались сложности у ПриватБанка и Ощадбанка с отправкой переводов на карты Мастеркард других банков. Это связано с гарантийными депозитами для покрытия таких операций в платежных системах. Объемы операций, после начала войны значительно выросли, а отправить валюту на дополнительное покрытие банки не могут. К слову, мы тоже почти приблизились к границе этих лимитов, но пока не превышаем их.

Последней каплей стал сбор на Байрактары Притулы и Лачена. Именно они стали той иголкой, которая сломала горб верблюда. И теперь Приват и Ощад начали регулярно упираться в 26-часовой лимит от Мастеркард, который устанавливается в зависимости от величины гарантийного депозита.

Я бы может и не писал об этом, но при отправке платежей из этих банков ошибки, которые они выдают клиентам, выглядят так как-будто это проблемы у принимающих банков, а это не так.

Мы давно пытаемся договориться с коллегами из этих банков о прямых переводах в обход платежных систем, но нас игнорируют.
Может сейчас задумаются так как их клиенты не получают элементарный сервис.

https://t.me/OGoMono/910

От ми раділи, що москалів від Visa та MC відключили, а такими приколами незабаром і самі на ПРОСТІР перейдемо.
klug
 
Повідомлень: 7041
З нами з: 18.08.14
Подякував: 302 раз.
Подякували: 968 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 20:01

  klug написав:От ми раділи, що москалів від Visa та MC відключили, а такими приколами незабаром і самі на ПРОСТІР перейдемо.

Так у москалей Visa и MC карты внутри страны как раз работают :)
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2130
З нами з: 23.03.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1509151015111512
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 238766
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 98229
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 29904
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2087)
24.06.2022 21:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.