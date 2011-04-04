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8 лет не имел дел с Фондом... можно, переспрошу и тут? :
Goodman написав:
darmet написав:Когда следующая очередь?
там муть с конкурсом : "Два потенційні інвестори подали заявки на допуск до участі у конкурсі з метою виведення з ринку «Мегабанку» - строк подання конкурсних пропозицій продовжено" есть плюси и минуси. может еще банки подтянут ставки, чтоби снять деполюдей с меги.
а выплаты первой очереди до когда длятся ? они прекращаются с началом выплат второй очереди или продолжаются ?
Банк для выплаты первой и второй очередей должен быть один и тот же?
А банки погорельцам сейчас предлагают плюшки, типа с повышенным % карты(или короткихдепо) - именно с возможностью, чтоб туда погорелец мог докинуть дополнительно "новых" денег, не от Фонда ?
flysoulfly написав:а выплаты первой очереди до когда длятся ? они прекращаются с началом выплат второй очереди или продолжаются ?
Банк для выплаты первой и второй очередей должен быть один и тот же?
А банки погорельцам сейчас предлагают плюшки, типа с повышенным % карты(или короткихдепо) - именно с возможностью, чтоб туда погорелец мог докинуть дополнительно "новых" денег, не от Фонда ?
Все очереди прекращаются одновременно
Фонд припиняє виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день затвердження ліквідаційного балансу банку та не пізніше наступного робочого дня розміщує на офіційному веб-сайті Фонду оголошення про припинення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування.
Думаю, раз очереди разные, то и банки могут быть разные. Насчет плюшек ничего не слышал.
Кащей написав:А как вы выводили с ПП, если не секрет?
может я что-то делал не так, но я воспринял палку, после объявления кратковременного безкомиса для украинцев, как онлайн обменку Туда кото-гривну, там кошелёк в $, оттуда на пумбу в такой же валюте. Кросcы около 31, когда в окнах 33-34 болтанка была. Наибольшую проблему вызвала подвязка $ карты - онлайн обмена в банке нет, пришлось пополнить на 5 наличных $ через кассу . К тому же, как я понял, на палке 1р/мес можно валюту менять, жду приятного кросса $/Є
kulikrom сейчас с палки идет принудительная конвертация по 29,25. например, кинули гривнами 1 у.е. по курсу, допустим привата (32,79), на счету появится 1 у.е., НО при снятии на долл. карту привата прийдет только 0,89 у.е.
А от і результати цієї конвертаційної діяльності під'їхали:
Горох написав:В последние несколько дней наблюдались сложности у ПриватБанка и Ощадбанка с отправкой переводов на карты Мастеркард других банков. Это связано с гарантийными депозитами для покрытия таких операций в платежных системах. Объемы операций, после начала войны значительно выросли, а отправить валюту на дополнительное покрытие банки не могут. К слову, мы тоже почти приблизились к границе этих лимитов, но пока не превышаем их.
Последней каплей стал сбор на Байрактары Притулы и Лачена. Именно они стали той иголкой, которая сломала горб верблюда. И теперь Приват и Ощад начали регулярно упираться в 26-часовой лимит от Мастеркард, который устанавливается в зависимости от величины гарантийного депозита.
Я бы может и не писал об этом, но при отправке платежей из этих банков ошибки, которые они выдают клиентам, выглядят так как-будто это проблемы у принимающих банков, а это не так.
Мы давно пытаемся договориться с коллегами из этих банков о прямых переводах в обход платежных систем, но нас игнорируют. Может сейчас задумаются так как их клиенты не получают элементарный сервис.