Горох написав: В последние несколько дней наблюдались сложности у ПриватБанка и Ощадбанка с отправкой переводов на карты Мастеркард других банков. Это связано с гарантийными депозитами для покрытия таких операций в платежных системах. Объемы операций, после начала войны значительно выросли, а отправить валюту на дополнительное покрытие банки не могут. К слову, мы тоже почти приблизились к границе этих лимитов, но пока не превышаем их.



Последней каплей стал сбор на Байрактары Притулы и Лачена. Именно они стали той иголкой, которая сломала горб верблюда. И теперь Приват и Ощад начали регулярно упираться в 26-часовой лимит от Мастеркард, который устанавливается в зависимости от величины гарантийного депозита.



Я бы может и не писал об этом, но при отправке платежей из этих банков ошибки, которые они выдают клиентам, выглядят так как-будто это проблемы у принимающих банков, а это не так.



Мы давно пытаемся договориться с коллегами из этих банков о прямых переводах в обход платежных систем, но нас игнорируют.

Может сейчас задумаются так как их клиенты не получают элементарный сервис.