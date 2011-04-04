Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 чер, 2022 21:47
sanyok написав:
Если есть револют - точно открывается беженцам; как из Украины - не знаю, то с пейпала выводится туда без проблем,
на визу
.
Спасибо. А на мастер?
Кащей
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 21:59
Amethyst написав: Bosstone написав: PPO написав:
Які банки дають можливість дистанційно стати їх клієнтами?
1) Монобанк;
2) Банк власний рахунок.
Іще є?
глобус
А-банк, Пирєусс
Валя
https://onboard.raiffeisen.ua/card-orde ... ken=CARD_6 https://t.me/tabfinance/490
Мизантрóп
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 23:10
Кащей написав: sanyok написав:
Если есть револют - точно открывается беженцам; как из Украины - не знаю, то с пейпала выводится туда без проблем,
на визу
.
Спасибо. А на мастер?
У меня на мастер ошибку выдавало. Но у них же в приложении к тому же счету за секунды виртуалка виза открывается.
sanyok
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Додано: Нед 26 чер, 2022 09:08
REA 1109 написав: PPO написав:
Які банки дають можливість дистанційно стати їх клієнтами?
1) Монобанк;
2) Банк власний рахунок.
Іще є?
Спорт банк
Пиреус, Райф, Необанк
ol_zy
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Додано: Нед 26 чер, 2022 19:10
Evgeny написав:
Форвард - немного снизил ставки.
Я так понимаю 13.15% это только на 734 дня? Только так мне в приложении отображает. Все остальное меньше 9%
Proofy
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Додано: Нед 26 чер, 2022 20:32
Proofy там є акційні депозити (так звані плюсові рахунки) можна вийти на пристойні цифри по них
greenozon
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