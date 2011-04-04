Спасибо. А на мастер?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 чер, 2022 21:47
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: П'ят 24 чер, 2022 21:59
Валя
Додано: П'ят 24 чер, 2022 23:10
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Нед 26 чер, 2022 09:08
Додано: Нед 26 чер, 2022 19:10
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Нед 26 чер, 2022 20:32
Proofy
там є акційні депозити (так звані плюсові рахунки)
можна вийти на пристойні цифри по них
Додано: Нед 26 чер, 2022 22:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Приветствую, интересует такой вопрос:
1. ФОП на едином налоге получил доходы 33 тыс гривен на счет ФОП. Уплачены налоги 2%.
2. Эти 33 тыс грн отправляются на карту Revolut, и возвращаются на обычную долларовую карту украинского банка (не ФОП счет, но налоговая знает про него, так как банки отчитываются о всех счетах ФОПа) как 1 тысяча долларов с помощью SWIFT перевода.
Не будет ли претензий в дальнейшем у налоговой, что якобы эта тысяча долларов - сторонний доход? Хотелось бы узнать про законность такой операции и возможных последствиях.
Додано: Пон 27 чер, 2022 10:25
Re: Байки про банки і не тільки....
Господа, доброе утро. В разных банках выдают в кассе такие доллары, что их не хочет брать через кассу Укргазбанк. Можно ли решить вопрос пополнения счета в Укргазе долларами в не очень с их точки зрения состоянием?
Можно ли пополнить свой долл. счет в Укргазе не снимая доллары в другом банке? Может можно где-то положить купюры не очень, а получить нормальные для УКРГАЗА! Может что то можно через приват пополнить через банкомат, а взять через кассу нормальные?
Додано: Пон 27 чер, 2022 10:50
Не указан самый интересный момент: кому принадлежат "карта Revolut" и "обычная долларовая карта украинского банка". Если тому же физику, который предприниматель, то ничего не облагается: в НКУ доход ФЛП указан в исключениях облагаемого дохода его физика (кажется, даже в декларацию вносить не надо). С курсовой разницы и пересылки между своими картами физик тоже ничего не платит.
Вот если на этих картах кто-то другой затесался, тогда ой.
Додано: Пон 27 чер, 2022 11:06
Re: Байки про банки і не тільки....
Ну що там - ще якісь НОВІ банки з своїми 14-18,5% приєднались до "челенжу"?
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