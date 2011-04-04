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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 150
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
29%
43
В чотирьох
13%
19
В трьох
11%
16
В двох
11%
17
Користуюся одним
12%
18
В жодному
11%
17
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 21:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  sanyok написав:Если есть револют - точно открывается беженцам; как из Украины - не знаю, то с пейпала выводится туда без проблем, на визу.
Спасибо. А на мастер?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 21:59

  Amethyst написав:
  Bosstone написав:
  PPO написав:Які банки дають можливість дистанційно стати їх клієнтами?
1) Монобанк;
2) Банк власний рахунок.

Іще є?

глобус

А-банк, Пирєусс

Валя https://onboard.raiffeisen.ua/card-orde ... ken=CARD_6
https://t.me/tabfinance/490
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 23:10

Re: Байки про банки і не тільки....

Кащей написав:
  sanyok написав:Если есть револют - точно открывается беженцам; как из Украины - не знаю, то с пейпала выводится туда без проблем, на визу.
Спасибо. А на мастер?
У меня на мастер ошибку выдавало. Но у них же в приложении к тому же счету за секунды виртуалка виза открывается.
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 09:08

  REA 1109 написав:
  PPO написав:Які банки дають можливість дистанційно стати їх клієнтами?
1) Монобанк;
2) Банк власний рахунок.

Іще є?

Спорт банк

Пиреус, Райф, Необанк
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 19:10

Re: Байки про банки і не тільки....

  Evgeny написав:Форвард - немного снизил ставки.
Я так понимаю 13.15% это только на 734 дня? Только так мне в приложении отображает. Все остальное меньше 9%
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 20:32

Proofy
там є акційні депозити (так звані плюсові рахунки)
можна вийти на пристойні цифри по них
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 22:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Приветствую, интересует такой вопрос:
1. ФОП на едином налоге получил доходы 33 тыс гривен на счет ФОП. Уплачены налоги 2%.
2. Эти 33 тыс грн отправляются на карту Revolut, и возвращаются на обычную долларовую карту украинского банка (не ФОП счет, но налоговая знает про него, так как банки отчитываются о всех счетах ФОПа) как 1 тысяча долларов с помощью SWIFT перевода.

Не будет ли претензий в дальнейшем у налоговой, что якобы эта тысяча долларов - сторонний доход? Хотелось бы узнать про законность такой операции и возможных последствиях.
sanctum
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:25

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа, доброе утро. В разных банках выдают в кассе такие доллары, что их не хочет брать через кассу Укргазбанк. Можно ли решить вопрос пополнения счета в Укргазе долларами в не очень с их точки зрения состоянием?
Можно ли пополнить свой долл. счет в Укргазе не снимая доллары в другом банке? Может можно где-то положить купюры не очень, а получить нормальные для УКРГАЗА! Может что то можно через приват пополнить через банкомат, а взять через кассу нормальные?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:50

  sanctum написав:Приветствую, интересует такой вопрос:
1. ФОП на едином налоге получил доходы 33 тыс гривен на счет ФОП. Уплачены налоги 2%.
2. Эти 33 тыс грн отправляются на карту Revolut, и возвращаются на обычную долларовую карту украинского банка (не ФОП счет, но налоговая знает про него, так как банки отчитываются о всех счетах ФОПа) как 1 тысяча долларов с помощью SWIFT перевода.

Не будет ли претензий в дальнейшем у налоговой, что якобы эта тысяча долларов - сторонний доход? Хотелось бы узнать про законность такой операции и возможных последствиях.

Не указан самый интересный момент: кому принадлежат "карта Revolut" и "обычная долларовая карта украинского банка". Если тому же физику, который предприниматель, то ничего не облагается: в НКУ доход ФЛП указан в исключениях облагаемого дохода его физика (кажется, даже в декларацию вносить не надо). С курсовой разницы и пересылки между своими картами физик тоже ничего не платит.
Вот если на этих картах кто-то другой затесался, тогда ой.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:06

Re: Байки про банки і не тільки....

Ну що там - ще якісь НОВІ банки з своїми 14-18,5% приєднались до "челенжу"? :)
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