RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1511151215131514

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 150
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
29%
43
В чотирьох
13%
19
В трьох
11%
16
В двох
11%
17
Користуюся одним
12%
18
В жодному
11%
17
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:21

  Успіх написав:Ну що там - ще якісь НОВІ банки з своїми 14-18,5% приєднались до "челенжу"? :)

Спорт 15% на 3 міс з поповненням не більше суми розміщення кожен місяц.
іЗі 14% на 7..9 міс з початковою сумою від 1000 і анлім поповненням на 2/3 строку розміщення.
У обох є безстроковий 10%
Обох мона відкрити онлайн.
План збагачення: відкриваємо 400К на Спорті і 1000 на іЗі, через 3 міс поповнюємо іЗю.
Хоча мож краще тугриків намутити?! Мабуть в середені осені тугрік буде 35+20%= 41..42 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2586
З нами з: 05.05.21
Подякував: 153 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
1
4
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:33

Re: Байки про банки і не тільки....

  Amethyst написав:Хоча мож краще тугриків намутити?! Мабуть в середені осені тугрік буде 35+20%= 41..42

А євро?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7580
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 766 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 12:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  sanctum написав:Хотелось бы узнать про законность такой операции и возможных последствиях.

вполне законно, главное не забыть уплатить 20% налога физ лица на доход изза границы
  moveton написав:кому принадлежат "карта Revolut" и "обычная долларовая карта украинского банка".

и докажи потом налоговой что вася с рандомной пропиской в европе взятой из гугла = васе фопу из украины. при получени свифт платежа будет видно "европейский" адрес васи
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 543
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 12:15

  wtf написав:и докажи потом налоговой что вася с рандомной пропиской в европе взятой из гугла = васе фопу из украины. при получени свифт платежа будет видно "европейский" адрес васи

Как доказать - это отдельный вопрос. Пока разговор был о законности. Согласно НКУ, тут физик налогом не облагается. А на практике вряд ли налоговая за 33к грн даже каждый месяц будет что-то спрашивать у физика.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2137
З нами з: 23.03.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 13:16

  Успіх написав:Ну що там - ще якісь НОВІ банки з своїми 14-18,5% приєднались до "челенжу"? :)

Укргазбанк 14,7 - 15 % 12-24 міс
Депозит «Військовий» відкривається Клієнтам – громадянам України, які проходять військову службу (далі –військовослужбовці), а також членам їх родин (другий з подружжя, діти, батьки) при наданні документів, що підтверджують статус військовослужбовця та родинні зв’язки з таким військовослужбовцем.
J
 
Повідомлень: 5304
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1511151215131514
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AU20, wtf і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 238805
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 98243
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 29912
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1567)
27.06.2022 14:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.