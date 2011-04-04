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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 27 чер, 2022 11:21
Успіх написав:
Ну що там - ще якісь НОВІ банки з своїми 14-18,5% приєднались до "челенжу"?
Спорт 15% на 3 міс з поповненням не більше суми розміщення кожен місяц.
іЗі 14% на 7..9 міс з початковою сумою від 1000 і анлім поповненням на 2/3 строку розміщення.
У обох є безстроковий 10%
Обох мона відкрити онлайн.
План збагачення: відкриваємо 400К на Спорті і 1000 на іЗі, через 3 міс поповнюємо іЗю.
Хоча мож краще тугриків намутити?! Мабуть в середені осені тугрік буде 35+20%= 41..42
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Додано: Пон 27 чер, 2022 11:33
Amethyst написав:
Хоча мож краще тугриків намутити?! Мабуть в середені осені тугрік буде 35+20%= 41..42
А євро?
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Додано: Пон 27 чер, 2022 12:06
sanctum написав:
Хотелось бы узнать про законность такой операции и возможных последствиях.
вполне законно, главное не забыть уплатить 20% налога физ лица на доход изза границы
moveton написав:
кому принадлежат "карта Revolut" и "обычная долларовая карта украинского банка".
и докажи потом налоговой что вася с рандомной пропиской в европе взятой из гугла = васе фопу из украины. при получени свифт платежа будет видно "европейский" адрес васи
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Додано: Пон 27 чер, 2022 12:15
wtf написав:
и докажи потом налоговой что вася с рандомной пропиской в европе взятой из гугла = васе фопу из украины. при получени свифт платежа будет видно "европейский" адрес васи
Как доказать - это отдельный вопрос. Пока разговор был о законности. Согласно НКУ, тут физик налогом не облагается. А на практике вряд ли налоговая за 33к грн даже каждый месяц будет что-то спрашивать у физика.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 13:16
Успіх написав:
Ну що там - ще якісь НОВІ банки з своїми 14-18,5% приєднались до "челенжу"?
Укргазбанк 14,7 - 15 % 12-24 міс
Депозит «Військовий» відкривається Клієнтам – громадянам України, які проходять військову службу (далі –військовослужбовці), а також членам їх родин (другий з подружжя, діти, батьки) при наданні документів, що підтверджують статус військовослужбовця та родинні зв’язки з таким військовослужбовцем.
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