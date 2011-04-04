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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 150
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
29%
43
В чотирьох
13%
19
В трьох
11%
16
В двох
11%
17
Користуюся одним
12%
18
В жодному
11%
17
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:21

  Успіх написав:Ну що там - ще якісь НОВІ банки з своїми 14-18,5% приєднались до "челенжу"? :)

Спорт 15% на 3 міс з поповненням не більше суми розміщення кожен місяц.
іЗі 14% на 7..9 міс з початковою сумою від 1000 і анлім поповненням на 2/3 строку розміщення.
У обох є безстроковий 10%
Обох мона відкрити онлайн.
План збагачення: відкриваємо 400К на Спорті і 1000 на іЗі, через 3 міс поповнюємо іЗю.
Хоча мож краще тугриків намутити?! Мабуть в середені осені тугрік буде 35+20%= 41..42 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:33

Re: Байки про банки і не тільки....

  Amethyst написав:Хоча мож краще тугриків намутити?! Мабуть в середені осені тугрік буде 35+20%= 41..42

А євро?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 12:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  sanctum написав:Хотелось бы узнать про законность такой операции и возможных последствиях.

вполне законно, главное не забыть уплатить 20% налога физ лица на доход изза границы
  moveton написав:кому принадлежат "карта Revolut" и "обычная долларовая карта украинского банка".

и докажи потом налоговой что вася с рандомной пропиской в европе взятой из гугла = васе фопу из украины. при получени свифт платежа будет видно "европейский" адрес васи
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 12:15

  wtf написав:и докажи потом налоговой что вася с рандомной пропиской в европе взятой из гугла = васе фопу из украины. при получени свифт платежа будет видно "европейский" адрес васи

Как доказать - это отдельный вопрос. Пока разговор был о законности. Согласно НКУ, тут физик налогом не облагается. А на практике вряд ли налоговая за 33к грн даже каждый месяц будет что-то спрашивать у физика.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 13:16

  Успіх написав:Ну що там - ще якісь НОВІ банки з своїми 14-18,5% приєднались до "челенжу"? :)

Укргазбанк 14,7 - 15 % 12-24 міс
Депозит «Військовий» відкривається Клієнтам – громадянам України, які проходять військову службу (далі –військовослужбовці), а також членам їх родин (другий з подружжя, діти, батьки) при наданні документів, що підтверджують статус військовослужбовця та родинні зв’язки з таким військовослужбовцем.
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  moveton написав:на практике вряд ли налоговая за 33к грн даже каждый месяц будет что-то спрашивать у физика.

на практике альтернативно одаренные проворачивают по 33к в день а не в месяц
так что да, на тех кто делает раз в месяц обратят внимание еще не скоро
  sanctum написав:возможных последствиях.

смотря на какой банк будут заходить доллары
в пумбе гарантирован блок после превышения лимита в 400к
в добром привате может быть как-то так, но это неточно
Зображення
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:28

  wtf написав:на практике альтернативно одаренные проворачивают по 33к в день а не в месяц
так что да, на тех кто делает раз в месяц обратят внимание еще не скоро

Более того, и на эти 650к в месяц обратила внимание не налоговая, а финмон. Это уже другая епархия. Ему нужно показывать источник происхождения средств. Если действительно гонять только между своими картами и счетами, то какие проблемы показать финмону эти переводы? Ну а до 400к в месяц финмон вряд ли возбудится, хотя и ходят страшилки, что может, начиная с 5к.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:34

Re: Байки про банки і не тільки....

  moveton написав:обратила внимание не налоговая, а финмон

финмон обязан уведомить налоговую в случае превышения 400к/мес
  moveton написав:гонять только между своими картами и счетами, то какие проблемы показать финмону эти переводы

нужно подтвердить реальным документом "европейскую" прописку
Востаннє редагувалось wtf в Пон 27 чер, 2022 14:38, всього редагувалось 1 раз.
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:37

  wtf написав:
  moveton написав:обратила внимание не налоговая, а финмон

финмон обязан уведомить налоговую в случае превышения 400к/мес

та лаана -- зуськи, це різні єпархії
СБУ -- тільки якщо є підозра на терор
А Податкова по своїм каналам моніторіт :mrgreen:
Можна в пояснювальної записці так і написати -- прокручював інвалютний обнал, але банку це не сподобається :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:44

Ох вже ті банківські понти...

  J написав:
  Успіх написав:Ну що там - ще якісь НОВІ банки з своїми 14-18,5% приєднались до "челенжу"? :)

Укргазбанк 14,7 - 15 % 12-24 міс
Депозит «Військовий» відкривається Клієнтам – громадянам України, які проходять військову службу (далі –військовослужбовці), а також членам їх родин (другий з подружжя, діти, батьки) при наданні документів, що підтверджують статус військовослужбовця та родинні зв’язки з таким військовослужбовцем.

Бачу, що цей банк ще й повийопуватись захотів))
Нє, я б ще зрозумів, якщо б він дав для військових і їх родин 18% - то так.
А тут дав "не жирно" - ще йому зайві доки подавай...
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