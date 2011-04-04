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Успіх написав:Ну що там - ще якісь НОВІ банки з своїми 14-18,5% приєднались до "челенжу"?
Спорт 15% на 3 міс з поповненням не більше суми розміщення кожен місяц. іЗі 14% на 7..9 міс з початковою сумою від 1000 і анлім поповненням на 2/3 строку розміщення. У обох є безстроковий 10% Обох мона відкрити онлайн. План збагачення: відкриваємо 400К на Спорті і 1000 на іЗі, через 3 міс поповнюємо іЗю. Хоча мож краще тугриків намутити?! Мабуть в середені осені тугрік буде 35+20%= 41..42
wtf написав:и докажи потом налоговой что вася с рандомной пропиской в европе взятой из гугла = васе фопу из украины. при получени свифт платежа будет видно "европейский" адрес васи
Как доказать - это отдельный вопрос. Пока разговор был о законности. Согласно НКУ, тут физик налогом не облагается. А на практике вряд ли налоговая за 33к грн даже каждый месяц будет что-то спрашивать у физика.
Успіх написав:Ну що там - ще якісь НОВІ банки з своїми 14-18,5% приєднались до "челенжу"?
Укргазбанк 14,7 - 15 % 12-24 міс Депозит «Військовий» відкривається Клієнтам – громадянам України, які проходять військову службу (далі –військовослужбовці), а також членам їх родин (другий з подружжя, діти, батьки) при наданні документів, що підтверджують статус військовослужбовця та родинні зв’язки з таким військовослужбовцем.
wtf написав:на практике альтернативно одаренные проворачивают по 33к в день а не в месяц так что да, на тех кто делает раз в месяц обратят внимание еще не скоро
Более того, и на эти 650к в месяц обратила внимание не налоговая, а финмон. Это уже другая епархия. Ему нужно показывать источник происхождения средств. Если действительно гонять только между своими картами и счетами, то какие проблемы показать финмону эти переводы? Ну а до 400к в месяц финмон вряд ли возбудится, хотя и ходят страшилки, что может, начиная с 5к.
moveton написав:обратила внимание не налоговая, а финмон
финмон обязан уведомить налоговую в случае превышения 400к/мес
та лаана -- зуськи, це різні єпархії СБУ -- тільки якщо є підозра на терор А Податкова по своїм каналам моніторіт Можна в пояснювальної записці так і написати -- прокручював інвалютний обнал, але банку це не сподобається
Успіх написав:Ну що там - ще якісь НОВІ банки з своїми 14-18,5% приєднались до "челенжу"?
Укргазбанк 14,7 - 15 % 12-24 міс Депозит «Військовий» відкривається Клієнтам – громадянам України, які проходять військову службу (далі –військовослужбовці), а також членам їх родин (другий з подружжя, діти, батьки) при наданні документів, що підтверджують статус військовослужбовця та родинні зв’язки з таким військовослужбовцем.
Бачу, що цей банк ще й повийопуватись захотів)) Нє, я б ще зрозумів, якщо б він дав для військових і їх родин 18% - то так. А тут дав "не жирно" - ще йому зайві доки подавай...