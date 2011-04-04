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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 150
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
29%
43
В чотирьох
13%
19
В трьох
11%
16
В двох
11%
17
Користуюся одним
12%
18
В жодному
11%
17
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:32

Кредобанк - буде третім в БСУ :) (після моно і Абанку)
включили підтримку SEPA-переказів
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... krayin-yes
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:54

  sanctum написав:Приветствую, интересует такой вопрос:
1. ФОП на едином налоге получил доходы 33 тыс гривен на счет ФОП. Уплачены налоги 2%.
2. Эти 33 тыс грн отправляются на карту Revolut, и возвращаются на обычную долларовую карту украинского банка (не ФОП счет, но налоговая знает про него, так как банки отчитываются о всех счетах ФОПа) как 1 тысяча долларов с помощью SWIFT перевода.

Не будет ли претензий в дальнейшем у налоговой, что якобы эта тысяча долларов - сторонний доход? Хотелось бы узнать про законность такой операции и возможных последствиях.

Поясніть по п.2, ви хочете відправляти на Рево з картки до ФОПівського рахунку? Якщо так, то потім може знадобитися довести, куди пішли ці кошти і що вони були використані для ведення підприємницької діяльності, а не на власні потреби, з чим можуть виникнути очевидні проблеми. Цікавим квестом може бути доведення того, що кошти буле переказані на власний приватний рахунок у закордонному банку. Зона відчутно сіра, що завжди поганий знак у наших умовах.

https://news.dtkt.ua/finance/bank-system/59901
https://ck.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/464371.html
klug
 
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