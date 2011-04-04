включили підтримку SEPA-переказів
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 27 чер, 2022 15:32
Кредобанк - буде третім в БСУ (після моно і Абанку)
включили підтримку SEPA-переказів
Додано: Пон 27 чер, 2022 15:54
Поясніть по п.2, ви хочете відправляти на Рево з картки до ФОПівського рахунку? Якщо так, то потім може знадобитися довести, куди пішли ці кошти і що вони були використані для ведення підприємницької діяльності, а не на власні потреби, з чим можуть виникнути очевидні проблеми. Цікавим квестом може бути доведення того, що кошти буле переказані на власний приватний рахунок у закордонному банку. Зона відчутно сіра, що завжди поганий знак у наших умовах.
Додано: Пон 27 чер, 2022 23:07
klug
Перевод гривен на револют совершался со своей обычной гривневой карты, на которую в свою очередь они попали с ФОП счета. Еще жена помогала со своей грн картой, так как у банков ограничения на количество грн на карты зарубежных банков.
Долларовая карта и счет револют прописаны на одного и того же человека. В революте адрес "немножко" отличается, страной
Посмотрел ответы в теме, всем спасибо. Делаю вывод, что 50 на 50, и все зависит от объемов переводов и настроения налоговиков.
Додано: Вів 28 чер, 2022 22:37
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Вів 28 чер, 2022 23:04
Додано: Вів 28 чер, 2022 23:04
GALeon
Це ви дуже авторитетний паркан знайшли. Автор хоч уявляє, як виглядають 8 млн.$ у кеші і скільки потрібно кишень, щоб їх розпихати? Альянс - улюблений банк clientage та його "племяша" і щось вони досі не скаржилися на профільній гілці, тож так не на стільки голі стіни у відділеннях як тут описано.
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