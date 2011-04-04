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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1512151315141515

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 151
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
28%
43
В чотирьох
13%
19
В трьох
11%
17
В двох
11%
17
Користуюся одним
12%
18
В жодному
11%
17
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:32

Кредобанк - буде третім в БСУ :) (після моно і Абанку)
включили підтримку SEPA-переказів
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... krayin-yes
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:54

  sanctum написав:Приветствую, интересует такой вопрос:
1. ФОП на едином налоге получил доходы 33 тыс гривен на счет ФОП. Уплачены налоги 2%.
2. Эти 33 тыс грн отправляются на карту Revolut, и возвращаются на обычную долларовую карту украинского банка (не ФОП счет, но налоговая знает про него, так как банки отчитываются о всех счетах ФОПа) как 1 тысяча долларов с помощью SWIFT перевода.

Не будет ли претензий в дальнейшем у налоговой, что якобы эта тысяча долларов - сторонний доход? Хотелось бы узнать про законность такой операции и возможных последствиях.

Поясніть по п.2, ви хочете відправляти на Рево з картки до ФОПівського рахунку? Якщо так, то потім може знадобитися довести, куди пішли ці кошти і що вони були використані для ведення підприємницької діяльності, а не на власні потреби, з чим можуть виникнути очевидні проблеми. Цікавим квестом може бути доведення того, що кошти буле переказані на власний приватний рахунок у закордонному банку. Зона відчутно сіра, що завжди поганий знак у наших умовах.

https://news.dtkt.ua/finance/bank-system/59901
https://ck.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/464371.html
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 23:07

klug
Перевод гривен на револют совершался со своей обычной гривневой карты, на которую в свою очередь они попали с ФОП счета. Еще жена помогала со своей грн картой, так как у банков ограничения на количество грн на карты зарубежных банков.

Долларовая карта и счет револют прописаны на одного и того же человека. В революте адрес "немножко" отличается, страной :D

Посмотрел ответы в теме, всем спасибо. Делаю вывод, что 50 на 50, и все зависит от объемов переводов и настроения налоговиков.
sanctum
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 22:37

Re: Байки про банки і не тільки....

https://rnbee.kiev.ua/2022/06/28/firtas ... nka-nadra/
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 23:04

  GALeon написав:https://rnbee.kiev.ua/2022/06/28/firtash-bank-alyans-povtorit-put-banka-nadra/

ацкий хелл :mrgreen:

посмотрим как фонд отдадут в пятницу
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 23:04

GALeon
РЭНБИ — Информационно-новостной, развлекательный портал, социальный блог, открытая социальная площадка, на которой отсутствует цензура, и где каждый может опубликовать свои материалы.

Це ви дуже авторитетний паркан знайшли. Автор хоч уявляє, як виглядають 8 млн.$ у кеші і скільки потрібно кишень, щоб їх розпихати? Альянс - улюблений банк clientage та його "племяша" і щось вони досі не скаржилися на профільній гілці, тож так не на стільки голі стіни у відділеннях як тут описано.
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 23:13

  klug написав:GALeon
РЭНБИ — Информационно-новостной, развлекательный портал, социальный блог, открытая социальная площадка, на которой отсутствует цензура, и где каждый может опубликовать свои материалы.

Це ви дуже авторитетний паркан знайшли. Автор хоч уявляє, як виглядають 8 млн.$ у кеші і скільки потрібно кишень, щоб їх розпихати? Альянс - улюблений банк clientage та його "племяша" і щось вони досі не скаржилися на профільній гілці, тож так не на стільки голі стіни у відділеннях як тут описано.

Одне тут гарантовано – облгази з 9+ млн споживачів "пішли" до НГ.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 23:16

  GALeon написав:https://rnbee.kiev.ua/2022/06/28/firtash-bank-alyans-povtorit-put-banka-nadra/

ну прОценты начисляет чотко, карта работает
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 23:20

  klug написав:GALeon
РЭНБИ — Информационно-новостной, развлекательный портал, социальный блог, открытая социальная площадка, на которой отсутствует цензура, и где каждый может опубликовать свои материалы.

Це ви дуже авторитетний паркан знайшли. Автор хоч уявляє, як виглядають 8 млн.$ у кеші і скільки потрібно кишень, щоб їх розпихати? Альянс - улюблений банк clientage та його "племяша" і щось вони досі не скаржилися на профільній гілці, тож так не на стільки голі стіни у відділеннях як тут описано.
А я тихесенько половиню статки на АнтіТерорі Аліка, і переношу на... Алку -- тижневі Мобільні. Мені так зручніше виходить. Но тільки половиню!
А, наприклад, іДейні ВК 7% я просто всі розформував в̶ ̶п̶о̶л̶ь̶з̶у̶ на користь Таськіних пасинків
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