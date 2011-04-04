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sanctum написав:Приветствую, интересует такой вопрос: 1. ФОП на едином налоге получил доходы 33 тыс гривен на счет ФОП. Уплачены налоги 2%. 2. Эти 33 тыс грн отправляются на карту Revolut, и возвращаются на обычную долларовую карту украинского банка (не ФОП счет, но налоговая знает про него, так как банки отчитываются о всех счетах ФОПа) как 1 тысяча долларов с помощью SWIFT перевода.
Не будет ли претензий в дальнейшем у налоговой, что якобы эта тысяча долларов - сторонний доход? Хотелось бы узнать про законность такой операции и возможных последствиях.
Поясніть по п.2, ви хочете відправляти на Рево з картки до ФОПівського рахунку? Якщо так, то потім може знадобитися довести, куди пішли ці кошти і що вони були використані для ведення підприємницької діяльності, а не на власні потреби, з чим можуть виникнути очевидні проблеми. Цікавим квестом може бути доведення того, що кошти буле переказані на власний приватний рахунок у закордонному банку. Зона відчутно сіра, що завжди поганий знак у наших умовах.
klug Перевод гривен на револют совершался со своей обычной гривневой карты, на которую в свою очередь они попали с ФОП счета. Еще жена помогала со своей грн картой, так как у банков ограничения на количество грн на карты зарубежных банков.
Долларовая карта и счет револют прописаны на одного и того же человека. В революте адрес "немножко" отличается, страной
Посмотрел ответы в теме, всем спасибо. Делаю вывод, что 50 на 50, и все зависит от объемов переводов и настроения налоговиков.
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Це ви дуже авторитетний паркан знайшли. Автор хоч уявляє, як виглядають 8 млн.$ у кеші і скільки потрібно кишень, щоб їх розпихати? Альянс - улюблений банк clientage та його "племяша" і щось вони досі не скаржилися на профільній гілці, тож так не на стільки голі стіни у відділеннях як тут описано.
РЭНБИ — Информационно-новостной, развлекательный портал, социальный блог, открытая социальная площадка, на которой отсутствует цензура, и где каждый может опубликовать свои материалы.
Це ви дуже авторитетний паркан знайшли. Автор хоч уявляє, як виглядають 8 млн.$ у кеші і скільки потрібно кишень, щоб їх розпихати? Альянс - улюблений банк clientage та його "племяша" і щось вони досі не скаржилися на профільній гілці, тож так не на стільки голі стіни у відділеннях як тут описано.
Одне тут гарантовано – облгази з 9+ млн споживачів "пішли" до НГ.
РЭНБИ — Информационно-новостной, развлекательный портал, социальный блог, открытая социальная площадка, на которой отсутствует цензура, и где каждый может опубликовать свои материалы.
Це ви дуже авторитетний паркан знайшли. Автор хоч уявляє, як виглядають 8 млн.$ у кеші і скільки потрібно кишень, щоб їх розпихати? Альянс - улюблений банк clientage та його "племяша" і щось вони досі не скаржилися на профільній гілці, тож так не на стільки голі стіни у відділеннях як тут описано.
А я тихесенько половиню статки на АнтіТерорі Аліка, і переношу на... Алку -- тижневі Мобільні. Мені так зручніше виходить. Но тільки половиню! А, наприклад, іДейні ВК 7% я просто всі розформував в̶ ̶п̶о̶л̶ь̶з̶у̶ на користь Таськіних пасинків
РЭНБИ — Информационно-новостной, развлекательный портал, социальный блог, открытая социальная площадка, на которой отсутствует цензура, и где каждый может опубликовать свои материалы.
Це ви дуже авторитетний паркан знайшли. Автор хоч уявляє, як виглядають 8 млн.$ у кеші і скільки потрібно кишень, щоб їх розпихати? Альянс - улюблений банк clientage та його "племяша" і щось вони досі не скаржилися на профільній гілці, тож так не на стільки голі стіни у відділеннях як тут описано.