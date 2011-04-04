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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1513151415151516

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 151
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
28%
43
В чотирьох
13%
19
В трьох
11%
17
В двох
11%
17
Користуюся одним
12%
18
В жодному
11%
17
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:20

Re: Байки про банки і не тільки....

  Успіх написав:Ну що там - ще якісь НОВІ банки з своїми 14-18,5% приєднались до "челенжу"? :)

PINбанк 18% 1-3 мес, %% в конце, 17,5% 3 мес, ежемес
Sharikov
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:41

Новий лідер: який банк обіцяє за річними депозитами у гривні 18,25%

https://minfin.com.ua/ua/2022/06/29/87860282/
jump
 
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