Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Це ви дуже авторитетний паркан знайшли. Автор хоч уявляє, як виглядають 8 млн.$ у кеші і скільки потрібно кишень, щоб їх розпихати? Альянс - улюблений банк clientage та його "племяша" і щось вони досі не скаржилися на профільній гілці, тож так не на стільки голі стіни у відділеннях як тут описано.
РЭНБИ — Информационно-новостной, развлекательный портал, социальный блог, открытая социальная площадка, на которой отсутствует цензура, и где каждый может опубликовать свои материалы.
Це ви дуже авторитетний паркан знайшли. Автор хоч уявляє, як виглядають 8 млн.$ у кеші і скільки потрібно кишень, щоб їх розпихати? Альянс - улюблений банк clientage та його "племяша" і щось вони досі не скаржилися на профільній гілці, тож так не на стільки голі стіни у відділеннях як тут описано.
Одне тут гарантовано – облгази з 9+ млн споживачів "пішли" до НГ.
РЭНБИ — Информационно-новостной, развлекательный портал, социальный блог, открытая социальная площадка, на которой отсутствует цензура, и где каждый может опубликовать свои материалы.
Це ви дуже авторитетний паркан знайшли. Автор хоч уявляє, як виглядають 8 млн.$ у кеші і скільки потрібно кишень, щоб їх розпихати? Альянс - улюблений банк clientage та його "племяша" і щось вони досі не скаржилися на профільній гілці, тож так не на стільки голі стіни у відділеннях як тут описано.
А я тихесенько половиню статки на АнтіТерорі Аліка, і переношу на... Алку -- тижневі Мобільні. Мені так зручніше виходить. Но тільки половиню! А, наприклад, іДейні ВК 7% я просто всі розформував в̶ ̶п̶о̶л̶ь̶з̶у̶ на користь Таськіних пасинків
РЭНБИ — Информационно-новостной, развлекательный портал, социальный блог, открытая социальная площадка, на которой отсутствует цензура, и где каждый может опубликовать свои материалы.
Це ви дуже авторитетний паркан знайшли. Автор хоч уявляє, як виглядають 8 млн.$ у кеші і скільки потрібно кишень, щоб їх розпихати? Альянс - улюблений банк clientage та його "племяша" і щось вони досі не скаржилися на профільній гілці, тож так не на стільки голі стіни у відділеннях як тут описано.
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