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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 152
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
29%
44
В чотирьох
13%
19
В трьох
11%
17
В двох
11%
17
Користуюся одним
12%
18
В жодному
11%
17
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 23:04

GALeon
РЭНБИ — Информационно-новостной, развлекательный портал, социальный блог, открытая социальная площадка, на которой отсутствует цензура, и где каждый может опубликовать свои материалы.

Це ви дуже авторитетний паркан знайшли. Автор хоч уявляє, як виглядають 8 млн.$ у кеші і скільки потрібно кишень, щоб їх розпихати? Альянс - улюблений банк clientage та його "племяша" і щось вони досі не скаржилися на профільній гілці, тож так не на стільки голі стіни у відділеннях як тут описано.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 23:13

  klug написав:GALeon
РЭНБИ — Информационно-новостной, развлекательный портал, социальный блог, открытая социальная площадка, на которой отсутствует цензура, и где каждый может опубликовать свои материалы.

Це ви дуже авторитетний паркан знайшли. Автор хоч уявляє, як виглядають 8 млн.$ у кеші і скільки потрібно кишень, щоб їх розпихати? Альянс - улюблений банк clientage та його "племяша" і щось вони досі не скаржилися на профільній гілці, тож так не на стільки голі стіни у відділеннях як тут описано.

Одне тут гарантовано – облгази з 9+ млн споживачів "пішли" до НГ.
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 23:16

  GALeon написав:https://rnbee.kiev.ua/2022/06/28/firtash-bank-alyans-povtorit-put-banka-nadra/

ну прОценты начисляет чотко, карта работает
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 23:20

  klug написав:GALeon
РЭНБИ — Информационно-новостной, развлекательный портал, социальный блог, открытая социальная площадка, на которой отсутствует цензура, и где каждый может опубликовать свои материалы.

Це ви дуже авторитетний паркан знайшли. Автор хоч уявляє, як виглядають 8 млн.$ у кеші і скільки потрібно кишень, щоб їх розпихати? Альянс - улюблений банк clientage та його "племяша" і щось вони досі не скаржилися на профільній гілці, тож так не на стільки голі стіни у відділеннях як тут описано.
А я тихесенько половиню статки на АнтіТерорі Аліка, і переношу на... Алку -- тижневі Мобільні. Мені так зручніше виходить. Но тільки половиню!
А, наприклад, іДейні ВК 7% я просто всі розформував в̶ ̶п̶о̶л̶ь̶з̶у̶ на користь Таськіних пасинків
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 07:47

  klug написав:GALeon
РЭНБИ — Информационно-новостной, развлекательный портал, социальный блог, открытая социальная площадка, на которой отсутствует цензура, и где каждый может опубликовать свои материалы.

Це ви дуже авторитетний паркан знайшли. Автор хоч уявляє, як виглядають 8 млн.$ у кеші і скільки потрібно кишень, щоб їх розпихати? Альянс - улюблений банк clientage та його "племяша" і щось вони досі не скаржилися на профільній гілці, тож так не на стільки голі стіни у відділеннях як тут описано.


так спокійно, он суркісони ще більше вивезли, і нічо...
https://portal.lviv.ua/news/2022/03/23/ ... iv-hotivky
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:20

Re: Байки про банки і не тільки....

  Успіх написав:Ну що там - ще якісь НОВІ банки з своїми 14-18,5% приєднались до "челенжу"? :)

PINбанк 18% 1-3 мес, %% в конце, 17,5% 3 мес, ежемес
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:41

Новий лідер: який банк обіцяє за річними депозитами у гривні 18,25%

https://minfin.com.ua/ua/2022/06/29/87860282/
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 10:10

не зовсім про банки, але може хто скористає -
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 10:31

  jump написав:Новий лідер: який банк обіцяє за річними депозитами у гривні 18,25%

https://minfin.com.ua/ua/2022/06/29/87860282/



в статті серйозний ляп -
"Як писав «Мінфін», на початку червня НБУ різко підвищив облікову ставку з 10% до 15% річних."
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 10:55

  greenozon написав:
  jump написав:Новий лідер: який банк обіцяє за річними депозитами у гривні 18,25%

https://minfin.com.ua/ua/2022/06/29/87860282/



в статті серйозний ляп -
"Як писав «Мінфін», на початку червня НБУ різко підвищив облікову ставку з 10% до 15% річних."

Дякую! Передала в редакцію.

З повагою,
Ірина_
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