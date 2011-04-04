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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 чер, 2022 10:58
greenozon написав:
в статті серйозний ляп -
"Як писав «Мінфін», на початку червня НБУ різко підвищив облікову ставку з 10% до 15% річних."
Ну да, треба було ж перефразувати: ...дуже різко... з 10% до 25%
але у корра рука здригнуласі
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Amethyst
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